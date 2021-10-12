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futebol

Suíça goleia a Lituânia e segue viva na briga por vaga na Copa do Mundo

Suíços venceram por 4 a 0, em casa, e igualaram a Itália na liderança do Grupo C...

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 18:54
Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP
A Suíça goleou a Lituânia por 4 a 0 nesta terça-feira, no Estádio LFF, em Vilnius, na Lituânia, pela sexta rodada do Grupo C das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Breel Embolo (duas vezes), Renato Steffen e Mario Gavranovic foram os autores dos gols da Suíça.
Com o resultado, os suíços igualaram a Itália na liderança do Grupo C, com 14 pontos. Os italianos levam vantagem no saldo de gols (11 a 9).
Suíços e italianos travarão uma disputa intensa para garantir a liderança isolada da chave.
A Lituânia, por sua vez, segue na lanterna, com apenas três pontos.

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