Suíça goleia a Lituânia e segue viva na briga por vaga na Copa do Mundo

Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP

A Suíça goleou a Lituânia por 4 a 0 nesta terça-feira, no Estádio LFF, em Vilnius, na Lituânia, pela sexta rodada do Grupo C das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Breel Embolo (duas vezes), Renato Steffen e Mario Gavranovic foram os autores dos gols da Suíça.

Com o resultado, os suíços igualaram a Itália na liderança do Grupo C, com 14 pontos. Os italianos levam vantagem no saldo de gols (11 a 9).

Suíços e italianos travarão uma disputa intensa para garantir a liderança isolada da chave.