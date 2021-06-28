futebol

Suécia x Ucrânia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Suécia conquistou classificação em primeiro lugar no grupo da Espanha, enquanto Ucrânia passou de fase apesar de campanha com apenas uma vitória e duas derrotas...
LanceNet

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 13:02

Crédito: ANATOLY MALTSEV / POOL / AFP
A Suécia encara a Ucrânia pelas oitavas de final da Eurocopa nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). As duas equipes vivem momentos diferentes por conta de suas campanhas na fase de grupos, mas prometem um duelo equilibrado.Suécia vem embalada
A equipe de Jan Andersson vem embalada por conta de sua campanha na primeira fase da Eurocopa. Liderados em campo por Forsberg (três gols), a Suécia conquistou duas vitórias, além de um empate contra a Espanha e terminou na liderança de seu grupo.
> Veja a tabela da Eurocopa
Na bacia das almas
Por outro lado, a Ucrânia decepcionou na fase de grupos e quase ficou de fora das oitavas de final da Eurocopa. A equipe comandada pelo ídolo Andriy Shevchenko conquistou apenas uma vitória sobre a Macedônia do Norte e passou como a 4ª melhor terceira colocada.
FICHA TÉCNICA:Suécia x Ucrânia
Data e horário: 29/6/2021, às 16h (de Brasília)Local: Hampden Park, em Glasgow (ESC)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SUÉCIA (Técnico: Jan Andersson)Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Quaison, Isak
Desfalques: Nenhum
UCRÂNIA (Técnico: Andriy Shevchenko)Bushchan; Karavaev, Matviyenko, Zabarnyi, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsyhankov
Desfalques: Viktor Tsyhankov e Oleksandr Zubkov (machucados)

