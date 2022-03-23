Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Suécia x República Tcheca: saiba onde assistir e as escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
futebol

Suécia x República Tcheca: saiba onde assistir e as escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Suecos e tchecos batalham para seguirem vivos por uma vaga na Copa do Mundo do Qatar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 18:21

Publicado em 23 de Março de 2022 às 18:21

Vai começar a briga pelas últimas vagas para a Copa do Mundo do Qatar entre os Europeus. E um dos confrontos da repescagem das Eliminatórias Europeias será entre Suécia e República Tcheca. A bola rola a partir das 16h45, em Estocolmo, nesta quinta-feira​​SUÉCIAA Suécia ficou em 2° lugar no Grupo B das Eliminatórias, atrás da Espanha, e acabou na repescagem. A chave ainda contava com Grécia, Geórgia e Kosovo. Ibrahimovic não será relacionado, pois cumprirá suspensão, além de Krafth.
REPÚBLICA TCHECAA seleção tcheca fechou em 3º lugar no Grupo E. Como os terceiros colocados com melhor pontuação avançam para a repescagem, a República Tcheca foi uma das seleções que passaram nessa condição. Vydra, do Burnley, é dúvida para a partida.
​​SUÉCIA x REPÚBLICA TCHECA
Data e horário: quinta, 24 de março, às 16h45 (de Brasília)Local: Friends Arena, Solna, SuéciaÁrbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon Bennett Onde assistir: HBO Max SUÉCIA (Treinador: Jan Anderson) Olsen, Agustinsson, Helander,, Lindelof, , Sundgren, Forsberg, Olsson, Ekdal, Kulusevski, Quaison, Isak
Desfalques: Ibrahimovic e Krafth (suspensos) REPÚBLICA TCHECA (Treinador: Jaroslav Silhavy)Vaclik, Novak, Kalas, Zima, Mateju, , Soucek, Sadilek, Masopust, Barak, Pesek e Krmenck
Desfalques: Coulfal e Vydra (dúvidas)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados