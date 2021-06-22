Suécia x Polônia: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: JORGE GUERRERO, DAVID RAMOS / AFP

Nesta quarta-feira, a Seleção Sueca enfrenta a Seleção Polonesa na Gazprom Arena, na cidade de São Petesburgo, pela terceira rodada do grupo E da Eurocopa. O confronto, que terá início às 13h (de Brasília), definirá os classificados para o mata-mata.

Veja a tabela da EurocopaA Suécia surpreendeu no grupo E da Eurocopa ao somar quatro pontos nos dois primeiros jogos. O bom desempenho da seleção os coloca em uma posição mais confortável, visto que o empate pode classificá-los para o mata-mata.

- Assisti ao jogo deles contra a Espanha, onde foram forçados a trabalhar muito na defesa e fizeram isso bem como equipe. Lewandowski mostrou com seu gol o quão perigoso ele é dentro da área, que claro que já sabíamos - disse Larsson, capitão da Suécia.

A Polônia somou apenas um ponto nos dois primeiros jogos da Eurocopa, e precisa vencer os suecos para conseguir a classificação. Além disso, os poloneses precisam contar com uma combinação de resultados entre Espanha e Eslováquia para passar de fase.

- A Polónia não vencer desde 1974 significa pouco - esta é uma equipa diferente. A Suécia é uma equipa madura, defende muito bem. Eles sofreram um em sete; eles estão entre os melhores times com interceptações, com desarmes. Eles estão entre os melhores da Europa em contra-ataques. Vai ser muito difícil, mas temos algumas ideias - disse Paulo Sousa, treinador da Polônia.FICHA TÉCNICASUÉCIA x POLÔNIA - Eurocopa - grupo E

Data e horário: 23/06/2021, às 13h (de Brasília)Local: Gazprom Arena, em São Petesburgo (RUS)Árbitro: Michael Oliver (ING)Assistentes: Stuart Burt (ING) e Simon Bennett (ING)Onde assistir: SporTV

SUÉCIA (Treinador: Jan Andersson)Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson e Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal e Fosberg; Isak e Quaison.