Suécia x Grécia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

A Suécia enfrenta a Grécia nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), na Friends Arena, em Estocolmo, pela oitava rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. O objetivo dos donos da casa é assegurar a liderança na chave, já que a Espanha estará de folga. Os suecos vêm de vitória sobre Kosovo por 3 a 0, no último sábado, e ocupam a segunda posição do Grupo B, com 12 pontos, um atrás dos espanhóis e com uma partida a menos.
Os gregos, por sua vez, venceram a Geórgia por 2 a 0, alcançando o segundo triunfo consecutivo, e acumulam cinco jogos de invencibilidade. A Grécia é a única seleção do grupo B que ainda não perdeu.
O primeiro colocado de cada grupo das Eliminatórias garante vaga na Copa do Mundo, enquanto o segundo ainda disputa outra fase.
Nos último confronto entre as seleções, quem levou a melhor foi a Grécia, por 2 a 1, em setembro.
FICHA TÉCNICA:Suécia x Grécia
Data e horário: 12/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Friends Arena, em Estocolmo (SUE)Onde assistir: TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SUÉCIA (Técnico: Jan Andersson)Olsen; Krafth, Danielsson, Nilsson, Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Kulusevski
Desfalque: Ibrahimovic (lesionado)
GRÉCIA (Técnico: John van't Schip)Vlachodimos; Chatzidiakos, Mavropanos, Tzavellas; Androutsos, Bakasetas, Siopis, Bouchalakis, Tsimikas; Masouras, Pavlidis