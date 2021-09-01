  • Suécia x Espanha: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
futebol

Suécia x Espanha: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Equipes estão invictas nas Eliminatórias para o Mundial do Qatar, mas Suécia tem 100% de aproveitamento. Equipes se cruzaram na última Eurocopa e empataram sem gols...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 16:44
Crédito: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP
Depois de se enfrentarem na fase de grupos da última Eurocopa, Suécia e Espanha voltam a se encontrar nesta quinta-feira, desta vez pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. O jogo acontece na Friends Arena, em Solna, na Suécia. A bola rola às 15h45 (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022SUÉCIACom 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, a Suécia busca a terceira vitória em três jogos. Nas duas primeiras rodadas, a equipe do país nórdico venceu a Geórgia (1 a 0) e o Kosovo (3 a 0). Na terceira rodada, a equipe de Jan Andersson folgou.
ESPANHAApós chegar à semifinal da Eurocopa e cair nos pênaltis para a Itália, a Fúria busca a quarta vitória em três jogos nas Eliminatórias. Até aqui, o time de Luis Enrique venceu Geórgia (2 a 1) e Kosovo (3 a 1), mas empatou com a seleção da Grécia (1 a 1).
+ Saiba quais foram as 30 contratações mais caras da janela europeiaFICHA TÉCNICA
Suécia x EspanhaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - Europa Grupo B - 4ª Rodada​Data e horário: 02/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Friends Arena, em Solna (SUE)Árbitro: Anthony Taylor (ING)Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)Transmissão: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
SUÉCIA (Técnico: Jan Andersson)Olsen; Lustig, Lindelöf, Helander e Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal e Forsberg; Isak e Kulusevski.
ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)Sánchez; Azpilicueta, Eric García, Laporte e Gayà; Busquets, Koke e Rodri; Ferrán Torres, Morata e Gerard Moreno.

