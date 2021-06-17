futebol

Suécia x Eslováquia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Eslováquia espera surpreender novamente após derrotar a Polônia na primeira rodada, enquanto Suécia busca primeira vitória na Eurocopa...
LanceNet

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 12:51

Crédito: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFP
Suécia e Eslováquia se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Eurocopa nesta sexta-feira, às 10h (horário de Brasília). A equipe de Jan Andersson busca sua primeira vitória no torneio após o empate com a Espanha, enquanto os adversários tentam se classificar de forma antecipada após surpreender e derrotar a Polônia na estreia.Surpresa na Euro
Na primeira rodada, a Eslováquia derrotou a Polônia por 2 a 1 após aproveitar a fragilidade do rival que atuou por um período da partida com um jogador a menos. Com isso, o time lidera o Grupo E com três pontos, enquanto a favorita Espanha soma apenas um ponto. Caso vença a Suécia, a seleção conquista classificação para as oitavas de final de forma antecipada.
Tem que melhorar
A Suécia não conta com Ibrahimovic no comando de ataque e precisa mostrar mais poderio ofensivo e criatividade. Na última segunda-feira, a equipe teve apenas 14% de posse de bola contra a Espanha e embora tenha chegado com perigo em algumas ocasiões, finalizou apenas quatro vezes durante os 90 minutos.
FICHA TÉCNICA:Suécia x Eslováquia
Data e horário: 18/6/2021, às 10h (de Brasília)Local: Estádio Krestovsky, em São Peterburgo (RUS)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SUÉCIA (Técnico: Jan Andersson)Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg
Desfalques: Nenhum
ESLOVÁQUIA (Técnico: Stefan Tarkovic)Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Benes; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda
Desfalques: Ivan Schranz (machucado)

