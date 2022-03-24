Suécia vence a República Theca e decidirá vaga na Copa do Mundo contra a Polônia

Em partida válida pela semifinal da repescagem europeia da Copa do Mundo do Qatar (que será no final deste ano), a Suécia venceu a República Tcheca, nesta quinta-feira, em Estocolmo: 1 a 0, com gol de Quaison aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação. Maior jogador da Suécia na atualidade e na história, o atacante Zlatan Ibrahimovic, de 40 anos, está suspenso e não jogou.

Confira a tabela das Eliminatórias europeias da Copa do MundoA República Tcheca até fez um gol, aos 12 do primeiro tempo regulamentar, mas o tento foi anulado pela arbitragem. Com o resultado, a Suécia agora decidirá se vai ou não para a Copa do Mundo, na próxima terça-feira, contra a Polônia, às 15h45, sem vantagem do empate para ninguém.

As outras finais serão entre Portugal e Macedônia do Norte e País de Gales contra o vencedor de Escócia e Ucrânia, que só se enfrentarão em junho por causa da guerra no Leste Europeu.