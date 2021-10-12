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Suécia vence a Grécia e tira Espanha da liderança do Grupo B das Eliminatórias da Copa do Mundo

Suecos levam a melhor por 2 a 0 e chegam aos 15 pontos, enquanto espanhóis seguem com 13 e terão confronto decisivo pela classificação no dia 11 de novembro, contra os gregos...

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 18:19
Crédito: Jessica GOW / TT News Agency / AFP
A Suécia tirou a Espanha da liderança do Grupo B das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo ao derrotar a Grécia por 2 a 0, nesta terça-feira, na Friends Arena, em Estocolmo (SUE), pela oitava rodada. Os dois gols saíram no segundo tempo. Forsberg abriu o placar, em cobrança de pênalti no canto esquerdo. No final da partida, Alexander Isak ampliou.
A Suécia chegou aos 15 pontos em seis jogos, à frente da Espanha, que tem 13. Os gregos aparecem em terceiro, com nove. A Geórgia tem quatro, assim como Kosovo, que está em último no grupo.
As primeiras seleções dos dez grupos se classificam para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. As segundas colocadas se juntam na repescagem às duas seleções mais bem ranqueadas na Liga das Nações da Europa. Serão disputadas duas fases de repescagem para definir os outros três classificados do continente.
A Espanha, que folgou nesta rodada, enfrenta a Grécia no dia 11 de novembro. Já a Suécia visita a Geórgia no mesmo dia.

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