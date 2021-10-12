Suécia vence a Grécia e tira Espanha da liderança do Grupo B das Eliminatórias da Copa do Mundo

Crédito: Jessica GOW / TT News Agency / AFP

A Suécia tirou a Espanha da liderança do Grupo B das Eliminatórias europeias da Copa do Mundo ao derrotar a Grécia por 2 a 0, nesta terça-feira, na Friends Arena, em Estocolmo (SUE), pela oitava rodada. Os dois gols saíram no segundo tempo. Forsberg abriu o placar, em cobrança de pênalti no canto esquerdo. No final da partida, Alexander Isak ampliou.

A Suécia chegou aos 15 pontos em seis jogos, à frente da Espanha, que tem 13. Os gregos aparecem em terceiro, com nove. A Geórgia tem quatro, assim como Kosovo, que está em último no grupo.

As primeiras seleções dos dez grupos se classificam para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. As segundas colocadas se juntam na repescagem às duas seleções mais bem ranqueadas na Liga das Nações da Europa. Serão disputadas duas fases de repescagem para definir os outros três classificados do continente.