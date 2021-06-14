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futebol

Suécia segura pressão e empata sem gols com a Espanha na Eurocopa

Seleções do Grupo E da Eurocopa não marcaram em confronto marcado por ataque frenético da Espanha...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 17:57
Crédito: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, a Seleção Espanhola e a Seleção Sueca se enfrentaram no Estádio de la Cartuja, na cidade de Sevilla, pela primeira rodada do Grupo E da Eurocopa. O confronto entre Espanha e Suécia terminou com um empate em 0 a 0.
Veja a tabela da EurocopaPRESSÃO ESPANHOLADurante toda a primeira etapa, a Espanha conseguiu ser a equipe que teve a posse de bola durante a maior parte do tempo (84% contra 16% da Suécia). Dessa forma, os espanhóis pressionaram o adversário durante todo o tempo, mas não conseguiram o gol.
DEFESA SÓLIDAEnquanto os espanhóis atacavam os suecos por grande parte da primeira etapa, a seleção que vestia amarelo conseguiu se defender de forma bastante sólida. A Suécia impediu o gol da Espanha, e permaneceu no campo defensivo durante os 45 minutos iniciais.
ATAQUE SUECOSe na primeira etapa a Suécia permaneceu apenas na defesa, a segunda etapa mostrou um cenário diferente em uma ocasião. Os jogadores suecos conseguiram ir mais ao ataque, e criaram chances de perigo com o atacante Isak, mas não marcaram.
ESPANHA AINDA TENTAA segunda parte do confronto desta segunda-feira mostrou que a Espanha não ia desistir de marcar o seu gol. Durante todo o tempo, os espanhóis pressionaram os suecos para conseguir balançar as redes, mas nem as substituições feitas por Luis Enrique surtiram efeito.
SEQUÊNCIAA Espanha enfrenta a Polônia às 16h (de Brasília) deste sábado, e a Suécia entra em campo às 10h (de Brasília) de sexta-feira.

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