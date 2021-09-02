Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Suécia sai atrás, mas consegue virada e vence a Espanha pelas Eliminatórias

Após Espanha sair na frente do placar aos quatro minutos de jogo, suecos conseguem virada em casa...
LanceNet

02 set 2021 às 17:38

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 17:38

Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / AFP
Nesta quinta-feira, a Suécia venceu a Espanha por 2 a 1 em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto do grupo B terminou com vitória sueca após gols de Isak e Claesson, enquanto os visitantes marcaram com Carlos Soler.
Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPOA Espanha saiu na frente do placar já aos quatro minutos de partida, e mostrou aos suecos que estavam prontos para o jogo desde o início. Os espanhóis marcaram o primeiro gol do jogo após Jordi Alba conceder a assistência para Carlos Soler marcar.
Logo após sofrer um gol, os suecos foram ao ataque em busca do empate, visto que estavam com a desvantagem no início do jogo. Dois minutos após a Espanha marcar, a Suécia chegou ao seu gol de empate com o atacante Alexander Isak.
SEGUNDO TEMPOA virada da Suécia chegou no início do segundo tempo, quando a seleção da casa conseguiu ficar na frente do placar pela primeira vez no jogo. Após assistência de Dejan Kulusevski para o meio-campista Viktor Claesson fazer o gol.
Após o gol dos suecos, toda a segunda etapa do confronto na Friends Arena ficou marcada pela forte pressão dos espanhóis no ataque. A Suécia pouco fez no ataque, mas conseguiu segurar o ataque de seus adversários durante todo o tempo.
SEQUÊNCIAA Suécia enfrenta o Uzbequistão às 10h (de Brasília) deste domingo. A Espanha, por sua vez, enfrenta a Geórgia às 15:45h (de Brasília) deste domingo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados