Suécia sai atrás, mas consegue virada e vence a Espanha pelas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, a Suécia venceu a Espanha por 2 a 1 em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto do grupo B terminou com vitória sueca após gols de Isak e Claesson, enquanto os visitantes marcaram com Carlos Soler.
PRIMEIRO TEMPO
A Espanha saiu na frente do placar já aos quatro minutos de partida, e mostrou aos suecos que estavam prontos para o jogo desde o início. Os espanhóis marcaram o primeiro gol do jogo após Jordi Alba conceder a assistência para Carlos Soler marcar.
Logo após sofrer um gol, os suecos foram ao ataque em busca do empate, visto que estavam com a desvantagem no início do jogo. Dois minutos após a Espanha marcar, a Suécia chegou ao seu gol de empate com o atacante Alexander Isak.
SEGUNDO TEMPOA virada da Suécia chegou no início do segundo tempo, quando a seleção da casa conseguiu ficar na frente do placar pela primeira vez no jogo. Após assistência de Dejan Kulusevski para o meio-campista Viktor Claesson fazer o gol.
Após o gol dos suecos, toda a segunda etapa do confronto na Friends Arena ficou marcada pela forte pressão dos espanhóis no ataque. A Suécia pouco fez no ataque, mas conseguiu segurar o ataque de seus adversários durante todo o tempo.
SEQUÊNCIAA Suécia enfrenta o Uzbequistão às 10h (de Brasília) deste domingo. A Espanha, por sua vez, enfrenta a Geórgia às 15:45h (de Brasília) deste domingo.