Suécia recebe França pela Liga das Nações neste sábado

Crédito: Franck Fife / AFP

Neste sábado, a Suécia recebe a França pela Liga das Nações da Europa, às 15:45, na Arena Friends, em Estocolmo. As seleções integram o grupo 3, que conta também com Portugal, atual campeã do torneio, e Croácia.

O técnico Didier Deschamps não poderá contar com o meia Paul Pogba, em quarentena. Ele chamou Eduardo Camavinga, do Rennes, para sua vaga. Além dele, na última quinta-feira, o goleiro Steve Mandanda também testou positivo para Covid-19 e não viajou com a delegação.

Provável time Suécia: R. Olse, Lustig, Nilsson Lindeloef, Bengtsson e Helander; Ekdal,Forsberg, Olsson e D. Kulusevski; Berg e Quaison.