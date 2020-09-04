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futebol

Suécia recebe França pela Liga das Nações neste sábado

Seleção francesa tem o desfalque do goleiro Steve Mandanda
que testou positivo para Covid-19...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:03

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 14:03
Crédito: Franck Fife / AFP
Neste sábado, a Suécia recebe a França pela Liga das Nações da Europa, às 15:45, na Arena Friends, em Estocolmo. As seleções integram o grupo 3, que conta também com Portugal, atual campeã do torneio, e Croácia.
O técnico Didier Deschamps não poderá contar com o meia Paul Pogba, em quarentena. Ele chamou Eduardo Camavinga, do Rennes, para sua vaga. Além dele, na última quinta-feira, o goleiro Steve Mandanda também testou positivo para Covid-19 e não viajou com a delegação.
Provável time Suécia: R. Olse, Lustig, Nilsson Lindeloef, Bengtsson e Helander; Ekdal,Forsberg, Olsson e D. Kulusevski; Berg e Quaison.
Provável time França: Hugo Lloris, Dubois, P. Kimpembe, Varane e Mendy; N. Kante , M. Sissoko e Griezmann; Mbappe, Martial e Giroud.

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