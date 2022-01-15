Sucesso em 2020 e 2021, Manto da Massa está garantido pelo Galo

O Manto da Massa será realizado em 2022 pelo Atlético-MG. O sucesso de 2020 e 2021 será repetido este ano e o novo concurso, que um torcedor desenha uma camisa do do clube, tem prazo de acontecer: neste primeiro semestre. A dúvida se o Manto da Massa aconteceria este ano é pela troca de fornecedor de uniformes. A equipe mineira deixará de receber material da Le Coq Sportif, marca francesa, para ser parceira da Adidas, que fechou acordo com o Galo a partir de junho. O diretor de negócios do Galo, Leandro Figueiredo garantiu que o projeto, sucesso absoluto, terá continuidade. O time mineiro não abriu mão da ação com a Adidas, o que demonstra que o Atlético entendeu a força da sua torcida no projeto. Em 2020 e 2021, o clube conseguiu comercializar mais de 110 mil unidades do Manto, chegando a mais de R$ 20 milhões em faturamento.