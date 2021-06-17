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futebol

Sucesso em 2020, Atlético-MG lança nova versão do 'Manto da Massa'

O clube alvinegro quer repetir as vendas do ano passado com o Manto 113...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 17:34

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:34

Crédito: O novo manto também será escolhido em votação popular- (Divulgação/Atlético-MG
Uma iniciativa de sucesso de vendas e aceitação do torcedor, que viu uma ideia partindo da Massa ganhando vida. Assim foi o projeto “Manto da Massa”, que vendeu mais de 110 mil camisas em 2020 e vai ter nova edição em 2021, com novo concurso popular para escolher qual modelo de camisa criado por um torcedor será fabricado pelo time mineiro. O Manto 113, em alusão aos 113 anos de vida do Galo, foi lançado nesta quinta-feira, 17 de junho, pelo clube. O diretor de negócios do clube, Leandro Figueiredo, e o diretor de empresa parceira, Reginaldo Diniz, explicaram que os torcedores poderão enviar suas ideias de camisas até o próximo dia 27 de junho, um domingo. O vencedor será conhecido no início de julho após processo de seleção de "Comissão Julgadora" e depois no voto popular entre 13 finalistas. O autor do Manto da Massa 113 vai levar levar R$ 13 mil de prêmio, uma unidade da camisa e um ano de plano Sócio Galo na Veia Forte e Vingador. -O tecido do "Manto da Massa 113" será feito em um novo padrão, condicionando a peça a ser usada, eventualmente, pela equipe profissional em jogo oficial. O primeiro Manto da Massa, em tecido diferente, não deverá ser usado em campo. É um projeto da torcida, por eles, para eles. Discutimos muito isso com o Plínio, nosso CEO, o Renan, do marketing. Estamos em fase muito boa. Lançamos novos patrocinadores, vitória importante ontem (contra o Internacional) - disse Leandro Figueiredo. Regras do concurso e logística de entregas
O primeiro Manto da Massa foi sucesso. Mas, o clube mineiro teve problemas na fabricação e distribuição das camisas a quem comprou. Este ano, o Galo garante que não haverá falhas. - Ela vai chegar muito antes em termos de prazo, para todos. O atleticano que adquirir o Manto da Massa, terá no momento da compra o código de rastreabilidade, geolocalização, número do pedido, via email, sms e no auto-serviço - disse Reginaldo Diniz O site do concurso já está no ar, com as regras e regulamento do "Manto da Massa 113". Acesse https://mantodamassa.com.br/ e confira como participar.

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