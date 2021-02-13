futebol

Substituto de Neymar decide partida e dá vitória ao Paris Saint-Germain

Moise Kean foi decisivo com gol na segunda etapa após PSG sofrer diversos sustos do Nice. Time de Mauricio Pochettino coloca pressão no Lille e pensa na Champions League...
LanceNet

13 fev 2021 às 14:49

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 14:49

Crédito: Kean marcou o gol da vitória do PSG no segundo tempo (FRANCK FIFE / AFP
O Paris Saint-Germain conseguiu vencer o Nice por 2 a 1 pelo Campeonato Francês e coloca pressão no Lille pela liderança do torneio. Na primeira partida sem Neymar, Moise Kean, substituto do brasileiro, definiu o jogo após os visitantes pressionarem e darem trabalho para equipe de Pochettino.PRO GASTOO Paris Saint-Germain começou a partida com muito mais volume de jogo e com Mbappé tentando criar algumas chances, mas sem perigo. No único ataque contundente, Icardi recebeu cruzamento da direita, finalizou de carrinho na trave e Draxler aproveitou o rebote para abrir o placar. O Nice tentou, mas foi infeliz em todas as finalizações.
SURPRESANo início da segunda etapa, o Nice começou pressionando a saída de bola do PSG e Marquinhos entregou a bola nos pés de Rony Lopes. O atacante limpou a marcação e finalizou com força para empatar o placar. Aos 15, em rápido contra-ataque, Maolida encontrou Gouiri pelo lado esquerdo e o atacante mandou um balaço no travessão.
NOVO TRIOSem Neymar, o técnico Mauricio Pochettino optou pela entrada de Moise Kean no time do PSG. Aos 30 minutos, o trio formado por Mbappé, Icardi e Kean funcionou com o francês virando o jogo para o argentino e o centroavante encontrando o italiano livre na pequena área para colocar o clube de Paris na frente do placar e definir a vitória.

