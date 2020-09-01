Substituto de Havertz? Bayer Leverkusen se aproxima de Schick

O Bayer Leverkusen vive a iminência de perder o meia-atacante Kai Havertz, seu principal jogador, que pode se transferir para o Chelsea. E de acordo com a imprensa germânica, os Leões já estão perto de acertar uma contratação para o setor ofensivo.O atacante Patrik Schick, que jogou no RB Leipzig por empréstimo na última temporada, mas que pertence à Roma, atrai o interesse do Bayer, conforme adiantou o jornal "Bild", e os clubes estariam próximo de acordo pela transferência em definitivo do tcheco.