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futebol

Substituto de Havertz? Bayer Leverkusen se aproxima de Schick

Alemães estão perto de acordo com o atleta da Roma, que atuou no RB Leipzig emprestado...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 15:33
Crédito: AFP
O Bayer Leverkusen vive a iminência de perder o meia-atacante Kai Havertz, seu principal jogador, que pode se transferir para o Chelsea. E de acordo com a imprensa germânica, os Leões já estão perto de acertar uma contratação para o setor ofensivo.O atacante Patrik Schick, que jogou no RB Leipzig por empréstimo na última temporada, mas que pertence à Roma, atrai o interesse do Bayer, conforme adiantou o jornal "Bild", e os clubes estariam próximo de acordo pela transferência em definitivo do tcheco.
De acordo com informações do jornalista Gianluca Di Marzio, da "Sky Sport Italia", o clube alemão pagará 27 milhões de euros (R$ 173 milhões) para ficar em definitivo com o atleta de 24 anos.

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