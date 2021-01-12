Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Subiu! Brusque vence Ituano e garante acesso para a Série B

Time catarinense não deu bobeira dentro de casa, venceu o rival e carimbou uma vaga na Segunda Divisão...
11 jan 2021 às 22:22

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 22:22

Crédito: Divulgação/Brusque
O Brusque está na Série B do futebol brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o time de Santa Catarina goleou o Ituano por 4 a 2, no Augusto Bauer e coroou uma campanha brilhante.
Situação na tabela
Com a vitória do Brusque, o time catarinense chegou aos 9 pontos, no grupo A. O Ituano fica na 4ª posição, com 5 pontos.
Etapa Inicial
Os primeiros 45 minutos foram frenéticos. Em 9 minutos, o Brusque balançou a rede através com Marco Antônio e o Ituano empatou com Taliari.
Porém, Thiago Alagoano voltou a colocar o Brusque em vantagem. Antes mesmo do intervalo, Fellipe Soutto cobrou falta com perfeição e o Ituano empatou mais uma vez.
Segundo tempo
Na metade final do confronto o Brusque se aproveitou do erro na saída de bola do Ituano e conseguiu marcar o seu gol através de Garcez.
O tento do acesso veio aos 32 minutos. Na cobrança de falta, Zé Mateus, na raça, deu de bico e colocou o Brusque na Série B do futebol nacional.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados