Sub-40? Veja a média de idade do elenco do São Paulo pra temporada

Crédito: Divulgação/Twitter

O São Paulo aposta na chegada de jogadores consagrados para mesclar com jovens jogadores e 'dar liga' para Crespo na temporada. Nomes como Miranda, William e Éder, todos acima de 30 anos foram trazidos para o Morumbi, o que levou parte da torcida a desconfiar da equipe.

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No entanto, juntamente com os reforços de Bruno Rodrigues, Orejuela e Benítez, a média de idade só ficou um ano mais velha, passando de 26 para 27 anos, levando em conta os atletas inscritos na Lista A do Campeonato Paulista.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA ATUALIZADA! Além da experiência, os jogadores mais consagrados podem ter vindo também em razão da situação financeira. O trio Miranda, Éder e William chega sem custos de transferência e podendo ter um bom retorno dentro de campo. Apenas Orejuela foi comprado pelo São Paulo, que gastou 50% por 2 milhões de euros (cerca de R$ 13,3 milhões), segundo o UOL.

Além disso, os jovens revelados em Cotia não estão sendo deixados de fora. Toda semana, a comissão técnica de Hernán Crespo tem o plano de levar pelo menos quatro jogadores para treinarem com o elenco profissional. Talles, Gabriel Rodrigues, Vitinho e Beraldo participaram da atividade. Porém, a discussão na internet sobre a média alta de idade da equipe continua. Nesta semana, um atleta de Cotia postou no Instagram uma resposta a um seguidor, dizendo que o clube 'estava montando um Sub-40'.

Resta saber se essa mescla de experiência e juventude pode levar o São Paulo de Hernán Crespo ao fim da fila de títulos, que já vai para o nono ano.