Sub-20: volante Iseppe renova contrato com o São Paulo

O São Paulo acertou a renovação de contrato do volante Iseppe, de 20 anos. O jogador, que está na equipe sub-20 do Tricolor, acertou a prorrogação do vínculo até abril de 2022.
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Por meio de sua assessoria de imprensa, a joia de Cotia, que está no clube desde 2015, comemorou a assinatura do contrato renovado.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! - Estou muito feliz com a confiança que o clube está depositando em mim, vou seguir muito motivado, querendo trabalhar muito para retribuir com grandes alegrias ao clube - disse Iseppe.
Com uma lesão no púbis, o jogador segue se recuperando e ainda não tem um prazo para retornar ao time. Ele comentou sobre o processo de recuperação.
- Sigo focado na minha recuperação, querendo voltar o melhor possível para poder fazer bons jogos nesse ano de 2021 e consequentemente conquistar uma oportunidade no profissional - finalizou.