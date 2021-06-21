Sub-20: volante Iseppe renova contrato com o São Paulo

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O São Paulo acertou a renovação de contrato do volante Iseppe, de 20 anos. O jogador, que está na equipe sub-20 do Tricolor, acertou a prorrogação do vínculo até abril de 2022.

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Por meio de sua assessoria de imprensa, a joia de Cotia, que está no clube desde 2015, comemorou a assinatura do contrato renovado.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! - Estou muito feliz com a confiança que o clube está depositando em mim, vou seguir muito motivado, querendo trabalhar muito para retribuir com grandes alegrias ao clube - disse Iseppe.

Com uma lesão no púbis, o jogador segue se recuperando e ainda não tem um prazo para retornar ao time. Ele comentou sobre o processo de recuperação.