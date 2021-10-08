Sub-20: veja o grupo do São Paulo na segunda fase do Paulista

O sub-20 do São Paulo já sabe quais serão os adversários da equipe na segunda fase do Campeonato Paulista. Após terminar a fase inicial com a melhor campanha, somando 25 pontos, o Tricolor está no Grupo 15 da competição, com XV de Piracicaba, Flamengo-SP e Capivariano. O Tricolor estreia na segunda fase diante do Capivariano, no dia 15 de outubro, às 15h, em Porto Feliz. Depois, no dia 21, o São Paulo enfrenta o Flamengo-SP, em Cotia, às 11h, e fecha essa 'ida' do grupo pegando o XV de Piracicaba, no dia 28, às 15h, em Piracicaba.
Na 'volta' do grupo, os jogos se invertem. O primeiro adversário será o XV de Piracicaba, dia quatro de novembro, às 15h, em Cotia. Depois, o São Paulo enfrenta o Flamengo-SP, no dia 11, às 11h, em Guarulhos e encerra essa fase contra o Capivariano, em duelo marcado para o dia 15, às 15h, em Cotia.
SÃO PAULO NA LIBERTA? SIMULE OS JOGOS DO TRICOLOR NO BRASILEIRÃONa primeira fase, o São Paulo somou 25 pontos no Grupo 7, que tinha Oeste, Grêmio Osasco, Osasco, São Bento e Sport Club Brasil. Foram dez jogos, com oito vitórias, um empate e uma derrota. A equipe comandada por Alex fez 39 gols e sofreu apenas sete.
VEJA A TABELA DA SEGUNDA FASE DO PAULISTA SUB-20 PARA O SÃO PAULO15/10 , às 15h - Capivariano x São Paulo - Porto Feliz21/10, às 11h - São Paulo x Flamengo-SP - Cotia 28/10, às 15h - XV de Piracicaba x São Paulo - Piracicaba04/11, às 15h - São Paulo x XV de Piracicaba - Cotia11/11, às 11h - Flamengo-SP x São Paulo - Guarulhos 15/11, às 15h - São Paulo x Capivariano - Cotia