Sub-20: veja o grupo do São Paulo na segunda fase do Paulista

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O sub-20 do São Paulo já sabe quais serão os adversários da equipe na segunda fase do Campeonato Paulista. Após terminar a fase inicial com a melhor campanha, somando 25 pontos, o Tricolor está no Grupo 15 da competição, com XV de Piracicaba, Flamengo-SP e Capivariano. O Tricolor estreia na segunda fase diante do Capivariano, no dia 15 de outubro, às 15h, em Porto Feliz. Depois, no dia 21, o São Paulo enfrenta o Flamengo-SP, em Cotia, às 11h, e fecha essa 'ida' do grupo pegando o XV de Piracicaba, no dia 28, às 15h, em Piracicaba.

Na 'volta' do grupo, os jogos se invertem. O primeiro adversário será o XV de Piracicaba, dia quatro de novembro, às 15h, em Cotia. Depois, o São Paulo enfrenta o Flamengo-SP, no dia 11, às 11h, em Guarulhos e encerra essa fase contra o Capivariano, em duelo marcado para o dia 15, às 15h, em Cotia.

SÃO PAULO NA LIBERTA? SIMULE OS JOGOS DO TRICOLOR NO BRASILEIRÃONa primeira fase, o São Paulo somou 25 pontos no Grupo 7, que tinha Oeste, Grêmio Osasco, Osasco, São Bento e Sport Club Brasil. Foram dez jogos, com oito vitórias, um empate e uma derrota. A equipe comandada por Alex fez 39 gols e sofreu apenas sete.