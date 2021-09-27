futebol

Sub-20: São Paulo vence o Atlético-MG e retoma liderança do Brasileiro

Com gol do zagueiro Beraldo, Tricolor bate o Galo fora de casa e volta a ser líder do Campeonato Brasileiro. Clube mineiro fica na quarta posição do torneio...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:29

Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil
O São Paulo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O gol do Tricolor foi marcado por Beraldo, aos 19 minutos da segunda etapa. Com o resultado, a equipe comandada por Alex retomou a liderança, com 33 pontos. Já o Galo é o quarto colocado, com 31 pontos. O primeiro tempo foi de muita marcação das duas equipes. O São Paulo chegou a dar espaço para o Atlético, que teve mais posse de bola, mas não conseguia agredir o gol do Tricolor. A primeira etapa foi de poucas oportunidade para as duas equipes.
Já no segundo tempo, o jogo foi agitado. Logo com um minuto, Thiagão quase colocou o São Paulo na frente, ao cabecear com perigo. Até que aos 19 minutos, saiu o gol são-paulino. Patryck cobrou falta para a área, Beraldo desviou de cabeça e abriu o placar para o Tricolor.Atrás do placar, o Galo foi para cima e pressionou, principalmente nos minutos finais. Rubens bateu falta e Felipe evitou o gol de empate. Aos 44, mais uma falta cobrada por Rubens e dessa vez a bola passou com muito perigo.
No Brasileiro, o São Paulo volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o Fluminense, às 16h, em Cotia. Já o Atlético-MG enfrenta o Grêmio, no mesmo dia, às 15h, fora de casa.

