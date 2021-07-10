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futebol

Sub-20: São Paulo vence Atlético-GO e mantém 100% no Brasileirão

Equipe comandada por Alex venceu o Dragão por 2 a 1, com gols de Luizão e Vitinho. Tricolor tem quatro vitórias em quatro rodadas desde o começo da competição...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 17:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 17:19
Crédito: Heber Gomes
O São Paulo manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro sub-20 ao derrotar o Atlético-GO por 2 a 1, em Goiânia, pela quarta rodada da competição. Os gols do Tricolor foram marcados por Luizão e Vitinho.
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O Tricolor começou melhor na partida, chegando com perigo nos primeiros minutos de jogo. Pedrinho e Vitinho tiveram boas oportunidades, mas chutaram para fora. Com o passar do tempo, o Atlético-GO obrigou o goleiro Felipe a fazer uma grande defesa.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Logo depois, o São Paulo abriu o placar. Aos 23, Luizão aproveitou rebote da defesa e colocou o Tricolor na frente. O primeiro tempo não foi mais de outras chances até o intervalo.
Na etapa final, o Tricolor quase fez o segundo logo no primeiro minuto. Vitinho acertou a trave. Aos 11, Pablo chegou a marcar o segundo, mas o árbitro deu impedimento. Até que aos 18, Belém fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área, onde Vitinho ganhou da defesa, encheu o pé e marcou o segundo gol são-paulino. Aos 28, o Dragão descontou, dando números finais ao jogo.
Com o resultado, o São Paulo se mantém na liderança e chega aos 12 pontos, após quatro rodadas disputadas. O próximo jogo é na próxima quarta-feira, para encarar o Corinthians, às 15h, em Cotia.

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