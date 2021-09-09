Sub-20: São Paulo perde para o Audax no Campeonato Paulista

Crédito: Divulgação/São Paulo

O sub-20 do São Paulo perdeu para o Audax por 1 a 0, em partida disputada em Osasco, pelo Campeonato Paulista. Essa foi a segunda derrota consecutiva do time comandado por Alex, já que havia perdido no domingo para o Ceará, pelo Brasileirão. O jogo começou movimentado, com o São Paulo parando em boas defesas do goleiro do Audax. Até que aos 15 minutos o time osasquense abriu o marcador. Luan Lima recebeu boa bola enfiada e tocou na saída do goleiro Levy aos 15 minutos.

No segundo tempo, Alex fez mudanças na equipe e o Tricolor se manteve no ataque, pressionando o adversário, mas não conseguiu converter a pressão em oportunidades reais de gol.