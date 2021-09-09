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futebol

Sub-20: São Paulo perde para o Audax no Campeonato Paulista

Com time bastante modificado, equipe comandada por Alex perdeu por 1 a 0, em partida disputada na cidade de Osasco. Tricolor amarga sua segunda derrota consecutiva no ano...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 17:29

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 17:29

Crédito: Divulgação/São Paulo
O sub-20 do São Paulo perdeu para o Audax por 1 a 0, em partida disputada em Osasco, pelo Campeonato Paulista. Essa foi a segunda derrota consecutiva do time comandado por Alex, já que havia perdido no domingo para o Ceará, pelo Brasileirão. O jogo começou movimentado, com o São Paulo parando em boas defesas do goleiro do Audax. Até que aos 15 minutos o time osasquense abriu o marcador. Luan Lima recebeu boa bola enfiada e tocou na saída do goleiro Levy aos 15 minutos.
No segundo tempo, Alex fez mudanças na equipe e o Tricolor se manteve no ataque, pressionando o adversário, mas não conseguiu converter a pressão em oportunidades reais de gol.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Apesar do resultado, o São Paulo se mantém na liderança do Grupo 7, com 13 pontos, pelo saldo de gols. O São Paulo volta a campo no próximo domingo, para encarar o Flamengo, às 11h, na Gávea, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. No Paulista, o próximo compromisso é na sexta-feira da semana que vem (17), contra o SC Brasil, em Cotia.

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