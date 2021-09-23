futebol

Sub-20: São Paulo marca aos 50 minutos e vence o Oeste de virada no Paulista

Tricolor sai atrás no placar, mas vira com gols de João Adriano e Guilherme, no último lance. Com o resultado, time de Alex assegurou a classificação antecipada na próxima fase...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:57

Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
Foi sofrido, mas o sub-20 do São Paulo venceu o Oeste por 2 a 1, nesta quinta-feira (23), em Cotia, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Motinha abriu o placar para a equipe de Barueri, mas João Adriano e Guilherme marcaram os gols do Tricolor. A partida começou com o São Paulo tendo dificuldades para impor o seu ritmo de jogo, muito por conta das mudanças feitas pelo técnico Alex devido a maratona de jogos. Sendo assim, o Oeste abriu o placar aos 16 minutos. Após bate-rebate na área, Motinha bateu de primeira e contou com o desvio na zaga para abrir o placar.
Com cinco mudanças no intervalo, o São Paulo foi para cima conseguiu abrir espaço. Após muita pressão, João Adriano aproveitou cruzamento para a área e deixou tudo igual, aos 41 minutos. Aos 50, Guilherme aproveitou cruzamento para a área e desviou para garantir a virada do Tricolor.
Com o resultado, o Tricolor chegou aos 19 pontos e assegurou a classificação antecipada para a próxima fase do estadual. Pelo Paulistão, o próximo compromisso é na quinta-feira, dia 30, contra o Grêmio Osasco, às 15h, no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco.

Recomendado para você

Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil
Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana

