Sub-20: São Paulo marca aos 50 minutos e vence o Oeste de virada no Paulista

Foi sofrido, mas o sub-20 do São Paulo venceu o Oeste por 2 a 1, nesta quinta-feira (23), em Cotia, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Motinha abriu o placar para a equipe de Barueri, mas João Adriano e Guilherme marcaram os gols do Tricolor. A partida começou com o São Paulo tendo dificuldades para impor o seu ritmo de jogo, muito por conta das mudanças feitas pelo técnico Alex devido a maratona de jogos. Sendo assim, o Oeste abriu o placar aos 16 minutos. Após bate-rebate na área, Motinha bateu de primeira e contou com o desvio na zaga para abrir o placar.
Com cinco mudanças no intervalo, o São Paulo foi para cima conseguiu abrir espaço. Após muita pressão, João Adriano aproveitou cruzamento para a área e deixou tudo igual, aos 41 minutos. Aos 50, Guilherme aproveitou cruzamento para a área e desviou para garantir a virada do Tricolor.
Com o resultado, o Tricolor chegou aos 19 pontos e assegurou a classificação antecipada para a próxima fase do estadual. Pelo Paulistão, o próximo compromisso é na quinta-feira, dia 30, contra o Grêmio Osasco, às 15h, no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco.