Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Sub-20: São Paulo goleia SC Brasil e se mantém na liderança do grupo no Campeonato Paulista

Beraldo, Pet, Antônio, Iury e Carrijo marcaram os gols do Tricolor em Embu das Artes. Com o resultado, a equipe de Alex se manteve na liderança do Grupo 7, com seis pontos...
LanceNet

12 ago 2021 às 17:20

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:20

Crédito: Fernando Teixeira/saopaulofc.net
O São Paulo goleou o SC Brasil, em Embu das Artes, por 6 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20. Os gols foram marcados por Beraldo, Pet, Antônio, Iury e Carrijo. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Alex se mantém na liderança do Grupo 7, com seis pontos e nove gols de saldo. O jogo foi tranquilo para o Tricolor do começo ao fim. Logo aos dois minutos, Maioli já teve uma chance de cabeça e o goleiro do SC Brasil começou a se destacar, fazendo mais três boas defesas até o intervalo. Aos 31, o Tricolor abriu o placar. Após o goleiro desviar um chute de Pedrinho para fora, Antônio cobrou escanteio e Beraldo, de cabeça, mandou para as redes.
No segundo tempo, o São Paulo conseguiu ampliar rapidamente a vantagem. Logo aos quatro minutos, Pet aproveitou cruzamento de Patryck e marcou o segundo gol de cabeça. Aos sete, Pedrinho passou para Antônio, que bateu de fora da área e marcou o terceiro gol tricolor.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Alex aproveitou a larga vantagem e mudou bastante a equipe, dando ritmo aos reservas. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu fazer mais gols. Aos 33, Talles aproveitou o rebote do goleiro, em chute de Iury, e marcou o quarto gol. Aos 42, Iury aproveitou cruzamento de Patryck e fez o quinto gol. E para fechar o placar, Carrijo arriscou de fora da área e marcou o sexto gol são-paulino.
O Tricolor volta a campo pelo Paulistão na próxima quinta-feira, às 15h, para encarar o Oeste, em Barueri. Antes, o time são-paulino terá compromisso pelo Brasileiro Sub-20, no sábado, às 15h, contra o Fortaleza, em Maracanau-CE.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados