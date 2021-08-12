Sub-20: São Paulo goleia SC Brasil e se mantém na liderança do grupo no Campeonato Paulista

O São Paulo goleou o SC Brasil, em Embu das Artes, por 6 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20. Os gols foram marcados por Beraldo, Pet, Antônio, Iury e Carrijo. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Alex se mantém na liderança do Grupo 7, com seis pontos e nove gols de saldo. O jogo foi tranquilo para o Tricolor do começo ao fim. Logo aos dois minutos, Maioli já teve uma chance de cabeça e o goleiro do SC Brasil começou a se destacar, fazendo mais três boas defesas até o intervalo. Aos 31, o Tricolor abriu o placar. Após o goleiro desviar um chute de Pedrinho para fora, Antônio cobrou escanteio e Beraldo, de cabeça, mandou para as redes.
No segundo tempo, o São Paulo conseguiu ampliar rapidamente a vantagem. Logo aos quatro minutos, Pet aproveitou cruzamento de Patryck e marcou o segundo gol de cabeça. Aos sete, Pedrinho passou para Antônio, que bateu de fora da área e marcou o terceiro gol tricolor.
Alex aproveitou a larga vantagem e mudou bastante a equipe, dando ritmo aos reservas. Mesmo assim, o São Paulo conseguiu fazer mais gols. Aos 33, Talles aproveitou o rebote do goleiro, em chute de Iury, e marcou o quarto gol. Aos 42, Iury aproveitou cruzamento de Patryck e fez o quinto gol. E para fechar o placar, Carrijo arriscou de fora da área e marcou o sexto gol são-paulino.
O Tricolor volta a campo pelo Paulistão na próxima quinta-feira, às 15h, para encarar o Oeste, em Barueri. Antes, o time são-paulino terá compromisso pelo Brasileiro Sub-20, no sábado, às 15h, contra o Fortaleza, em Maracanau-CE.