Sub-20: São Paulo goleia o Bahia e se mantém na ponta do Brasileirão

O sub-20 do São Paulo segue em grande fase no Campeonato Brasileiro da categoria. Em Cotia, o Tricolor goleou o Bahia por 4 a 0, com gols de Vitinho, Pedrinho, João Adriano e Talles. Com o resultado, o time é o líder do torneio, com 19 pontos somados após sete rodadas. O jogo não começou fácil para o Tricolor Paulista. Aos 11, Léo bateu de fora da área e a bola assustou o goleiro. Outra chegada de perigo saiu aos 29, quando Léo fez lindo passe em profundidade para Juan e o atacante finalizou cruzado pra fora.
Aos 35, saiu o primeiro gol do São Paulo. Pedrinho ficou com o rebote e lançou para Juan, que estava no ataque. O atacante passou para Vitinho, que driblou o marcador e finalizou para abrir o placar.
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ATUAÇÕES: São Paulo abre o placar, mas defesa tem apagão em goleada sofrida para o FlamengoJá na segunda etapa, o São Paulo ampliou logo no primeiro minuto. Pedrinho recebeu na ponta esquerda, driblou o rival e chutou colocado no canto baixo. O terceiro gol veio aos 14, após finalização de Patryck que o goleiro deu rebote. João Adriano, posicionado na área, completou para as redes. E aos 41, Talles completou o placar também depois de um rebote.
Com a vitória, o São Paulo chega aos 19 pontos somados após sete rodadas e segue líder isolado da competição nacional. Na próxima rodada, os garotos encaram um clássico: enfrentam o Santos na quarta-feira (28), às 15h, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.