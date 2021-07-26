AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Sub-20: São Paulo goleia o Bahia e se mantém na ponta do Brasileirão

Em Cotia, são-paulinos dominaram o rival, golearam por 4 a 0, com gols de Vitinho, Pedrinho, João Adriano e Talles, e chegaram à sexta vitória em sete jogos na competição
...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 21:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 21:42
Crédito: Fernando Teixeira/saopaulofc.net
O sub-20 do São Paulo segue em grande fase no Campeonato Brasileiro da categoria. Em Cotia, o Tricolor goleou o Bahia por 4 a 0, com gols de Vitinho, Pedrinho, João Adriano e Talles. Com o resultado, o time é o líder do torneio, com 19 pontos somados após sete rodadas. O jogo não começou fácil para o Tricolor Paulista. Aos 11, Léo bateu de fora da área e a bola assustou o goleiro. Outra chegada de perigo saiu aos 29, quando Léo fez lindo passe em profundidade para Juan e o atacante finalizou cruzado pra fora.
Aos 35, saiu o primeiro gol do São Paulo. Pedrinho ficou com o rebote e lançou para Juan, que estava no ataque. O atacante passou para Vitinho, que driblou o marcador e finalizou para abrir o placar.
+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
ATUAÇÕES: São Paulo abre o placar, mas defesa tem apagão em goleada sofrida para o FlamengoJá na segunda etapa, o São Paulo ampliou logo no primeiro minuto. Pedrinho recebeu na ponta esquerda, driblou o rival e chutou colocado no canto baixo. O terceiro gol veio aos 14, após finalização de Patryck que o goleiro deu rebote. João Adriano, posicionado na área, completou para as redes. E aos 41, Talles completou o placar também depois de um rebote.
Com a vitória, o São Paulo chega aos 19 pontos somados após sete rodadas e segue líder isolado da competição nacional. Na próxima rodada, os garotos encaram um clássico: enfrentam o Santos na quarta-feira (28), às 15h, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que necropsias revelam sobre o risco de morte cardíaca entre fisiculturistas
Imagem BBC Brasil
Trump fala em 'vulnerabilidades chocantes' do sistem eleitoral às vésperas das eleições de meio de mandato dos EUA
Imagem de destaque
Com novo tarifaço de Trump e déficit fiscal crescente, Brasil chega à eleição mais importante do mundo em 2026 sem margem para erro, diz analista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados