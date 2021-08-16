Sub-20: Léo Silva marca, chega a vice artilharia do São Paulo e comemora fase goleadora

O São Paulo venceu mais uma no Brasileiro sub-20. A equipe derrotou, fora de casa, o Fortaleza, por 1 a 0, e garantiu mais três pontos e a manutenção da liderança. Autor do gol, o volante Léo Silva brincou com os números nesta temporada, já que chegou a três gols na competição. - Nunca marquei tanto gol assim num período curto. Este foi meu terceiro gol no torneio. E estou na vice-liderança da artilharia, só atrás do Juan que está no profissional. Para um volante são bons números. Quando estava no sub-15 marquei cinco gols numa temporada só. Foi, até então, meu melhor desempenho, certamente vou ultrapassar essa marca - afirmou o jogador.