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futebol

Sub-20: Léo Silva marca, chega a vice artilharia do São Paulo e comemora fase goleadora

Jogador chegou a três gols no Campeonato Brasileiro depois de marcar o tento da vitória sobre o Fortaleza, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro#...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 19:48
Crédito: Victor Monteiro
O São Paulo venceu mais uma no Brasileiro sub-20. A equipe derrotou, fora de casa, o Fortaleza, por 1 a 0, e garantiu mais três pontos e a manutenção da liderança. Autor do gol, o volante Léo Silva brincou com os números nesta temporada, já que chegou a três gols na competição. - Nunca marquei tanto gol assim num período curto. Este foi meu terceiro gol no torneio. E estou na vice-liderança da artilharia, só atrás do Juan que está no profissional. Para um volante são bons números. Quando estava no sub-15 marquei cinco gols numa temporada só. Foi, até então, meu melhor desempenho, certamente vou ultrapassar essa marca - afirmou o jogador.
Léo Silva também fez questão de elogiar o técnico Alex e toda a comissão técnica do São Paulo.
VEJA A CHAVE E SIMULE OS JOGOS DA TAÇA LIBERTADORES- Alex e toda comissão técnica merece todos os elogios e tem me dado total liberdade para chegar a frente e estou conseguindo concluir da melhor forma possível. Estou muito feliz pelo momento que estou atravessando. Estou muito feliz por ter ajudado a equipe com esse gol mas, principalmente, pelo grande resultado que alcançamos mesmo com as dificuldades que tivemos nessa partida - finalizou o jogador.
O São Paulo só joga na próxima segunda, 23, diante do Palmeiras, em Cotia

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