Sub-20: jogando no Morumbi, São Paulo perde para o Ceará

O sub-20 do São Paulo jogou no Morumbi contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o domingo não foi de comemoração. A equipe do técnico Alex perdeu de virada para o Ceará por 2 a 1, sofrendo sua segunda derrota na competição nacional. A partida no Morumbi começou equilibrada, mas com o São Paulo passando mais tempo com a bola nos pés. O gol do Tricolor saiu aos 40 minutos, com um golaço. Pedrinho entrou na área e achou um passe para Vitinho, que, com tranquilidade, limpou um marcador e finalizou para balançar as redes.
Na segunda etapa, o Ceará cresceu e conseguiu virar com gols aos nove e 20 minutos. Na sequência, o São Paulo chegou a criar diversas oportunidades, mas não foi possível alterar o marcador.
Com o resultado, o São Paulo segue na liderança com 30 pontos. A campanha na competição é de nove vitórias, três empates e apenas duas derrotas. O Tricolor Sub-20 volta a campo no próximo domingo (12), às 11h (de Brasília), visitando o Flamengo na Gávea.