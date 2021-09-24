  • Sub-20: herói da virada do São Paulo, Guilherme destaca persistência em vitória
Zagueiro marcou o gol da vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Oeste, pelo Campeonato Paulista, aos 50 minutos. Ele não atuava desde julho, por conta de uma pubalgia...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:30

LanceNet

Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
O zagueiro Guilherme foi o herói do São Paulo na vitória de virada sobre o Oeste, por 2 a 1, em Cotia, marcando o gol do triunfo aos 50 minutos da segunda etapa. Em entrevista ao site do São Paulo, o defensor falou sobre o tento marcado, que foi importante para a equipe comandada por Alex. Guilherme destacou a força que o time teve para não desistir de buscar o resultado até o fim.
- Foi um jogo bem difícil, porque eles estavam com a linha bem baixa e levamos um gol de bola parada. Sofremos para achar um espaço, mas pela persistência e suor do time, mesmo em um dia não tão bom tecnicamente, nos superamos e construímos a vitória - afirmou.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O gol foi ainda mais especial para Guilherme por conta do tempo em que ele ficou longe dos gramados. Sua última partida tinha sido no dia 3 de julho, na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, pela terceira rodada do nacional. Depois, ele sofreu uma pubalgia.
- Fico feliz por estar de volta e fazer o gol da vitória. É uma sensação única e que não sentir há muito tempo. Tenho extrema confiança dos meus companheiros e vamos juntos vivenciar mais vitórias - finalizou. Com o resultado, o São Paulo chegou aos 19 pontos e já garantiu a classificação para a próxima fase, restando duas rodadas para o fim da primeira fase. O Tricolor volta a campo na próxima segunda-feira para encarar o Atlético-MG, às 16h15. em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira, visita o Grêmio Osasco, às 15h, pelo Paulista.

