Sub-20: herói da virada do São Paulo, Guilherme destaca persistência em vitória

O zagueiro Guilherme foi o herói do São Paulo na vitória de virada sobre o Oeste, por 2 a 1, em Cotia, marcando o gol do triunfo aos 50 minutos da segunda etapa. Em entrevista ao site do São Paulo, o defensor falou sobre o tento marcado, que foi importante para a equipe comandada por Alex. Guilherme destacou a força que o time teve para não desistir de buscar o resultado até o fim.
- Foi um jogo bem difícil, porque eles estavam com a linha bem baixa e levamos um gol de bola parada. Sofremos para achar um espaço, mas pela persistência e suor do time, mesmo em um dia não tão bom tecnicamente, nos superamos e construímos a vitória - afirmou.
O gol foi ainda mais especial para Guilherme por conta do tempo em que ele ficou longe dos gramados. Sua última partida tinha sido no dia 3 de julho, na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, pela terceira rodada do nacional. Depois, ele sofreu uma pubalgia.
- Fico feliz por estar de volta e fazer o gol da vitória. É uma sensação única e que não sentir há muito tempo. Tenho extrema confiança dos meus companheiros e vamos juntos vivenciar mais vitórias - finalizou. Com o resultado, o São Paulo chegou aos 19 pontos e já garantiu a classificação para a próxima fase, restando duas rodadas para o fim da primeira fase. O Tricolor volta a campo na próxima segunda-feira para encarar o Atlético-MG, às 16h15. em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira, visita o Grêmio Osasco, às 15h, pelo Paulista.