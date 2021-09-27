Sub-20: Felipe fala em retomar a liderança no São Paulo no Brasileiro

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O sub-20 do São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (27), para encarar o Atlético-MG, às 16h15, pela décima sétima rodada do Brasileiro da categoria. Na quinta colocação da competição, com 30 pontos, a equipe quer se recuperar na tabela. O goleiro Felipe Carneiro está em Belo Horizonte com o time, onde farão o apronto final para o jogo. Ele analisou a partida importante que o Tricolor fará diante do Galo.

- Jogo importante, de times que estão no topo da tabela, estamos totalmente focados pra sair daqui com os 3 pontos e recuperar a liderança do campeonato - falou o arqueiro.