Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-20: Felipe fala em retomar a liderança no São Paulo no Brasileiro

Goleiro analisou o próximo jogo, diante do Atlético-MG, nesta segunda. Tricolor é o quinto colocado da competição, com 30 pontos, e venceu somente um dos últimos cinco jogos...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 11:00
Crédito: Divulgação
O sub-20 do São Paulo entra em campo  nesta quarta-feira (27), para encarar o Atlético-MG, às 16h15, pela décima sétima rodada do Brasileiro da categoria. Na quinta colocação da competição, com 30 pontos, a equipe quer se recuperar na tabela.  O goleiro Felipe Carneiro está em Belo Horizonte com o time, onde farão o apronto final para o jogo. Ele analisou a partida importante que o Tricolor fará diante do Galo.
- Jogo importante, de times que estão no topo da tabela, estamos totalmente focados pra sair daqui com os 3 pontos e recuperar a liderança do campeonato - falou o arqueiro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O histórico de confronto entre as equipes é bem positivo para o São Paulo. Contando a era Cotia, iniciada em 2005, foram nove jogos, sendo cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. No último encontro, o Tricolor venceu por 2 a 0, em partida disputada no dia 13 de dezembro de 2020, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados