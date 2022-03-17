Sub-20 e profissional do São Paulo treinam juntos em CT da Barra Funda

A equipe do Sub-20 e a profissional do São Paulo realizaram parte do treino desta quinta-feira (17) juntos.Durante a reapresentação da equipe profissional, liderada por Rogério Ceni, após a vitória contra o Manaus na Copa do Brasil, oito jogadores da base do Tricolor tiveram a oportunidade de finalizar o treino junto aos jogadores mais velhos, no CT da Barra Funda.Os jogadores que estiveram presentes na partida da ontem realizaram atividades regenerativas, enquanto o restante fez um trabalho integrativo de 11 contra 11, que contou com a presença das crias de Cotia.O São Paulo volta a campo no próximo sábado (19), às 16h, no Estádio do Morumbi, contra o Botafogo-SP.