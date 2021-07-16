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Sub-20 do São Paulo terá dois clássicos nas próximas seis rodadas do Brasileiro

Equipe comandada pelo técnico Alex tem pela frente o Santos e o Palmeiras pelo Brasileirão da categoria. Tricolor está na quarta colocação, com 13 pontos conquistados...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 15:30
Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net
O São Paulo terá adversários duros pela frente no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quinta-feira (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a tabela das rodadas 7 a 12 da competição. São Paulo comemorou 16 anos do tri da Libertadores: veja onde estão os principais jogadores daquela conquista
O Tricolor enfrentará Bahia, Santos, Internacional, Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras nesses confrontos. Sendo assim, a equipe comandada por Alex terá dois clássicos nos próximos seis jogos. Vale ressaltar que o São Paulo enfrentou o Corinthians em Cotia e empatou por 1 a 1 nesta semana. Dos próximos seis jogos, quatro serão no CFA Laudo Natel, em Cotia.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Após cinco rodadas, o São Paulo ocupa a quarta posição do Nacional com 13 pontos somados, mesmo número dos líderes. O time vem fazendo ótima campanha, com 13 pontos em cinco partidas e está invicto, com quatro vitórias e um empate.
VEJA OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO SUB-207ª rodada: 25/07, às 15h - São Paulo x Bahia, no CFA Laudo Natel8ª rodada: 28/07, às 15h - Santos x São Paulo, em São Bernardo do Campo (SP)9ª rodada: 01/08, às 16h - São Paulo x Internacional, no CFA Laudo Natel10ª rodada: 08/08, 16h - São Paulo x Cruzeiro, no CFA Laudo Natel11ª rodada: 15/08, 15h – Fortaleza x São Paulo, em Maracanau (CE)12ª rodada: 22/08, 15h - São Paulo x Palmeiras, no CFA Laudo Natel

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