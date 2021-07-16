Sub-20 do São Paulo terá dois clássicos nas próximas seis rodadas do Brasileiro

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

O São Paulo terá adversários duros pela frente no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quinta-feira (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a tabela das rodadas 7 a 12 da competição. São Paulo comemorou 16 anos do tri da Libertadores: veja onde estão os principais jogadores daquela conquista

O Tricolor enfrentará Bahia, Santos, Internacional, Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras nesses confrontos. Sendo assim, a equipe comandada por Alex terá dois clássicos nos próximos seis jogos. Vale ressaltar que o São Paulo enfrentou o Corinthians em Cotia e empatou por 1 a 1 nesta semana. Dos próximos seis jogos, quatro serão no CFA Laudo Natel, em Cotia.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! Após cinco rodadas, o São Paulo ocupa a quarta posição do Nacional com 13 pontos somados, mesmo número dos líderes. O time vem fazendo ótima campanha, com 13 pontos em cinco partidas e está invicto, com quatro vitórias e um empate.