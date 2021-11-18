Sub-20 do São Paulo inicia oitavas de final do Paulista empatando com o Desportivo Brasil

O São Paulo empatou com o Desportivo Brasil na manhã desta quinta-feira (18), por 1 a 1, em Porto Feliz, pela ida das oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20. O Tricolor saiu atrás do placar e empatou com Palmberg, já na etapa final. O primeiro tempo foi equilibrado. mas com o Desportivo Brasil criando melhores oportunidades. Aos 28 minutos, a equipe do interior abriu o placar, com Marcelo, após rápida jogada de ataque do Desportivo. O Tricolor também teve oportunidades, com Juan e Samuel, mas a bola foi para fora e o goleiro defendeu.

Já no segundo tempo, o São Paulo foi melhor, pressionou e conseguiu empatar aos 22 minutos. Pagé cruzou rasteiro e Palmberg apareceu para desviar e deixar tudo igual. No final do jogo, o Desportivo quase fez o segundo, mas o goleiro Felipe salvou, deixando o resultado empatado.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021Com o resultado, o Tricolor precisa apenas de uma vitória simples para garantir a classificação. Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, a disputa será nos pênaltis.

Antes de decidir a vaga no estadual, o São Paulo volta a campo no domingo, para enfrentar o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro.