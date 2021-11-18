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Sub-20 do São Paulo inicia oitavas de final do Paulista empatando com o Desportivo Brasil

Em Porto Feliz, Tricolor sai atrás do marcador, mas chega ao empate na segunda etapa com Palmberg. Jogo da volta será no dia 24 de novembro, às 11h, em Cotia...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 13:18

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 13:18

O São Paulo empatou com o Desportivo Brasil na manhã desta quinta-feira (18), por 1 a 1, em Porto Feliz, pela ida das oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20. O Tricolor saiu atrás do placar e empatou com Palmberg, já na etapa final. O primeiro tempo foi equilibrado. mas com o Desportivo Brasil criando melhores oportunidades. Aos 28 minutos, a equipe do interior abriu o placar, com Marcelo, após rápida jogada de ataque do Desportivo. O Tricolor também teve oportunidades, com Juan e Samuel, mas a bola foi para fora e o goleiro defendeu.
Já no segundo tempo, o São Paulo foi melhor, pressionou e conseguiu empatar aos 22 minutos. Pagé cruzou rasteiro e Palmberg apareceu para desviar e deixar tudo igual. No final do jogo, o Desportivo quase fez o segundo, mas o goleiro Felipe salvou, deixando o resultado empatado.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021Com o resultado, o Tricolor precisa apenas de uma vitória simples para garantir a classificação. Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, a disputa será nos pênaltis.
Antes de decidir a vaga no estadual, o São Paulo volta a campo no domingo, para enfrentar o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro.
Crédito: SãoPauloempatoucomoDesportivoBrasilemPortoFeliz(Foto:FlavioTorres/saopaulofc.net

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