Sub-20 do São Paulo goleia Santo André em jogo-treino

O sub-20 do São Paulo realizou o primeiro jogo-treino nesta pré-temporada. Sob o comando de Alex, o Tricolor venceu o Santo André por 5 a 1, em atividade realizada no CT de Cotia. Rafael, Deivid, Carrijo e João Gabriel (2) marcaram os gols do Tricolor, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no final de abril.