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Sub-20 do São Paulo goleia Santo André em jogo-treino

Rafael, Deivid, Carrijo e João Gabriel (2) marcaram para o Tricolor, em duelo disputado em Cotia...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 13:29

Publicado em 18 de Março de 2022 às 13:29

O sub-20 do São Paulo realizou o primeiro jogo-treino nesta pré-temporada. Sob o comando de Alex, o Tricolor venceu o Santo André por 5 a 1, em atividade realizada no CT de Cotia. Rafael, Deivid, Carrijo e João Gabriel (2) marcaram os gols do Tricolor, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no final de abril.
Após a disputa da Copinha, onde o Tricolor chegou a semifinal do torneio, perdendo para o Palmeiras, os jogadores tiraram um período de férias e se reapresentaram no começo deste mês.
Crédito: Sub-20doSãoPaulovenceuojúniordoSantoAndrépor5a1,emCotia(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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