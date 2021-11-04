Sub-20 do São Paulo fecha preparação para encarar o Flamengo na volta da semifinal do Brasileiro

Crédito: Twitter/São Paulo

O São Paulo encerrou na tarde desta quinta-feira (4) os treinos para a partida diante do Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após vencer em casa por 1 a 0, o Tricolor enfrenta os rubro-negros no Rio de Janeiro, onde realizou o último treino.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A atividade foi feita no CFZ (Centro de Futebol Zico), no Rio de Janeiro. A partida será realizada na Gávea, onde o Flamengo recebe seus jogos da base.

O São Paulo venceu a primeira partida por 1 a 0. Jogando no estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia, o jovem Caio Matheus fez o gol da vitória em bela jogada individual.