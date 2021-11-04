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Sub-20 do São Paulo fecha preparação para encarar o Flamengo na volta da semifinal do Brasileiro

Tricolor enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira (5), na Gávea e precisa apenas de um empate para se classificar para a final da competição...
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Publicado em 

04 nov 2021 às 16:33

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:33

Crédito: Twitter/São Paulo
O São Paulo encerrou na tarde desta quinta-feira (4) os treinos para a partida diante do Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após vencer em casa por 1 a 0, o Tricolor enfrenta os rubro-negros no Rio de Janeiro, onde realizou o último treino.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A atividade foi feita no CFZ (Centro de Futebol Zico), no Rio de Janeiro. A partida será realizada na Gávea, onde o Flamengo recebe seus jogos da base.
O São Paulo venceu a primeira partida por 1 a 0. Jogando no estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia, o jovem Caio Matheus fez o gol da vitória em bela jogada individual.
Com isso, o Tricolor entra em campo nesta sexta-feira (5), às 15h30, precisando apenas de um empate para se classificar para a final, que pode ser contra o Atlético-MG ou o Internacional, que decidem a vaga no domingo (7).

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