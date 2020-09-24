Sub-20 do São Paulo estreia no Brasileiro após nove meses sem jogos

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

A equipe Sub-20 do São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR, em Cotia. Foram mais de nove meses longe dos gramados por conta da pandemia da Covid-19 e, por isso, o técnico Orlando Ribeiro avaliou que a competição será bastante diferente das dos anos anteriores.

- A expectativa para esse início é diferente das outras competições, dessa vez a expectativa é maior ainda. Nesse primeiro jogo temos que controlar, além da ansiedade, também a expectativa de como vamos iniciar um campeonato após mais de meio ano – iniciou ele, que complementou:

- O torneio em si é diferente, pois todas as equipes estão na mesma situação. Temos que entender que os meninos, com certeza, tiveram perdas no desenvolvimento como atletas, e que isso dificilmente será recuperado em curto prazo, pois qualquer minuto na base é aprendizado. Mas tentamos suprir essa ausência de contato direto com os trabalhos à distância. Entendemos que não temos que lamentar, e sim pensar à frente, observar e tentar corrigir para que eles sigam evoluindo e ajudando o São Paulo.