Sub-20 do São Paulo estreia na segunda fase do Paulista com derrota

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc

O sub-20 do São Paulo estreou com derrota na segunda fase do Campeonato Paulista. A equipe comandada por Alex perdeu por 2 a 1 para o Capivariano, em Porto Feliz. Peto marcou o gol do Tricolor. O Capivariano teve mais a posse de bola, mas quem se mostrou mais eficiente no ataque foi o São Paulo, que abriu o placar. Pouco depois do goleiro Levy ter feito uma boa defesa, o lateral-esquerdo Gabriel cruzou para a área e Pet, de cabeça, mandou para as redes, aos 13 minutos de jogo.

No entanto, a segunda etapa foi diferente. O Capivariano passou a incomodar mais o Tricolor e chegou aos dois gols da vitória. O gol de empate aconteceu aos 19 minutos, com Eduardo Porto. Logo depois, aos 37, Heitor aproveitou sobra na área e virou a partida.