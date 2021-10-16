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futebol

Sub-20 do São Paulo estreia na segunda fase do Paulista com derrota

Com uma formação bem diferente da que disputa o Campeonato Brasileiro, Tricolor perdeu para o Capivariano por 2 a 1, em Porto Feliz. Pet marcou o gol do time são-paulino...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 11:21

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 11:21

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc
O sub-20 do São Paulo estreou com derrota na segunda fase do Campeonato Paulista. A equipe comandada por Alex perdeu por 2 a 1 para o Capivariano, em Porto Feliz. Peto marcou o gol do Tricolor. O Capivariano teve mais a posse de bola, mas quem se mostrou mais eficiente no ataque foi o São Paulo, que abriu o placar. Pouco depois do goleiro Levy ter feito uma boa defesa, o lateral-esquerdo Gabriel cruzou para a área e Pet, de cabeça, mandou para as redes, aos 13 minutos de jogo.
No entanto, a segunda etapa foi diferente. O Capivariano passou a incomodar mais o Tricolor e chegou aos dois gols da vitória. O gol de empate aconteceu aos 19 minutos, com Eduardo Porto. Logo depois, aos 37, Heitor aproveitou sobra na área e virou a partida.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Flamengo de Guarulhos, em Cotia, na quinta-feira, dia 21, às 11h. Antes, na segunda-feira, o Tricolor visita o Athletico-PR, no CAT do Caju, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro.

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