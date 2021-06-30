Sub-20 do São Paulo derrota o América-MG e chega a segunda vitória consecutiva no Brasileiro

Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil

A equipe sub-20 do São Paulo segue 100% no Brasileiro da categoria. Nesta quarta-feira (30), a equipe comandada por Alex venceu o América-MG por 3 a 1, no Sesc Vendas Novas, em Belo Horizonte (MG), e garantiu a segunda vitória na competição.

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Os gols da equipe foram marcados por Juan, Léo e Marquinhos, enquanto Goldeson, de pênalti, descontou para o Coelho.

São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada O jogo começou bem disputado, com o time mineiro chegando mais ao ataque nos minutos iniciais, mas o São Paulo conseguiu equilibrar e reverteu a situação. Em um contra-ataque, o Tricolor abriu o placar. Aos 26, Marquinhos partiu em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro na medida para Juan bater com categoria e marcar.

Aos 34, Marquinhos rolou para Léo, que arriscou de fora da área e marcou o segundo. Três minutos depois, o zagueiro do São Paulo derrubou Goldeson na área e o atacante diminuiu para o América-MG. No entanto, no começo da segunda etapa, aos 4, Marquinhos recebeu belo lançamento, partiu em velocidade e bateu cruzado para marcar o terceiro do São Paulo e garantir o resultado para o Tricolor.