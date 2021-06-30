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Sub-20 do São Paulo derrota o América-MG e chega a segunda vitória consecutiva no Brasileiro

Tricolor derrota o Coelho por 3 a 1, fora de casa, e mantém 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Alex. Juan, Léo e Marquinhos foram os autores dos gols...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 18:39
Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil
A equipe sub-20 do São Paulo segue 100% no Brasileiro da categoria. Nesta quarta-feira (30), a equipe comandada por Alex venceu o América-MG por 3 a 1, no Sesc Vendas Novas, em Belo Horizonte (MG), e garantiu a segunda vitória na competição.
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Os gols da equipe foram marcados por Juan, Léo e Marquinhos, enquanto Goldeson, de pênalti, descontou para o Coelho.
São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada O jogo começou bem disputado, com o time mineiro chegando mais ao ataque nos minutos iniciais, mas o São Paulo conseguiu equilibrar e reverteu a situação. Em um contra-ataque, o Tricolor abriu o placar. Aos 26, Marquinhos partiu em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro na medida para Juan bater com categoria e marcar.
Aos 34, Marquinhos rolou para Léo, que arriscou de fora da área e marcou o segundo. Três minutos depois, o zagueiro do São Paulo derrubou Goldeson na área e o atacante diminuiu para o América-MG. No entanto, no começo da segunda etapa, aos 4, Marquinhos recebeu belo lançamento, partiu em velocidade e bateu cruzado para marcar o terceiro do São Paulo e garantir o resultado para o Tricolor.
O próximo compromisso dos garotos de Cotia é no próximo domingo (4), quando encara o Sport, às 15h, no CFA Laudo Natel. O próximo passo do América-MG na competição será o clássico deste domingo, diante do Cruzeiro. A partida será às 15h, no Sesc Venda Nova.

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