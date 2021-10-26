Sub-20 do São Paulo alcança melhor campanha no Brasileiro desde 2017

O sub-20 do São Paulo se classificou às semifinais do Campeonato Brasileiro depois de derrotar o Athletico-PR por 3 a 2, em Cotia. Essa é a melhor campanha da categoria na competição desde 2017, quando também se classificou para essa fase. Naquela temporada, os garotos de Cotia perderam para o Coritiba. Em 2018, o Tricolor parou na primeira fase da competição, Naquela ocasião, o campeonato quatro grupos com cinco times, com dois se classificando. No Grupo C, o Tricolor ficou apenas na quarta colocação, com quatro pontos e foi eliminado.
Já no ano de 2019, a campanha do São Paulo foi até as quartas de final, quando o clube perdeu para o rival Corinthians e deu adeus à competição, após empatar a ida em 1 a 1 e perder a volta por 2 a 1.
Ano passado, o São Paulo também caiu nas quartas de final, sendo eliminado justamente pelo Athletico-PR. A ida terminou empatada em 1 a 1, mas o Tricolor perdeu o jogo de volta por 1 a 0 e foi desclassificado.
Agora, sob o comando de Alex, o São Paulo despachou o Athletico-PR após empatar a ida em 1 a 1 e vencer a volta, em Cotia, por 3 a 2. A equipe espera o vencedor de Flamengo e Vasco para saber quem enfrenta na semifinal.
ÚLTIMOS BRASILEIROS DO SÃO PAULO SUB-20 2021 - Classificado às semifinais 2020 - Quartas de final - perdeu para o Athletico-PR2019 - Quartas de final - perdeu para o Corinthians 2018 - Fase de Grupos - quarto colocado, 4 pontos2017 - Semifinal - perdeu para o Coritiba