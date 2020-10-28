  • Sub-20 do Galo vence outra vez o Bragantino-PA e chega às quartas de final da Copa do Brasil
O Galinho já havia derrotado os paraenses no jogo de ida e confirmada a vaga em BH...
LanceNet

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 20:22

Crédito: Os meninos do Galo estão nas quartas de final da competição de base, que já foi conquistada pelo clube em 2017-(Pedro Souza / Agência Galo
O Atlético-MG segue firme na luta pelo bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quarta-feira, 28 de outubro, o Galinho avançou para as quartas de final da competição ao vencer o Bragantino-PA por 3 a 1, no jogo de volta das oitavas de final da competição. A partida foi realizada no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Matheus Alisson abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo e Echaporã ampliou ainda na etapa inicial, aos 38 minutos. No segundo tempo, os visitantes diminuíram aos 12 minutos e, aos 45, Pedro deu números finais ao jogo. O Atlético venceu o jogo de ida por 4 a 2, na última quarta-feira, em Bragança, no Pará, com gols de Matheus Alisson, Hiago, Giovani e Júlio César. O adversário nas quartas de final será o vencedor do confronto entre Flamengo e Goiás. Na primeira partida, o Esmeraldino venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro. O jogo de volta acontecerá nesta quinta-feira,29, em Goiânia. O Atlético-MG foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na final.

