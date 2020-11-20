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Sub-20 do Galo supera o Goiás e está na semifinal da Copa do Brasil

O alvinegro irá encarar na outra fase o Vasco, que eliminou o Avaí, na outra quarta de final da competição de base...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 18:01

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:01

Crédito: O Galinho tentao o bicampeonato da competição de base. Venceu em 2017-(Éber Gomes/Goiás
O sub-20 do Atlético-MG segue firme na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20. No Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, o Atlético avançou para a semifinal da competição ao vencer o Goiás por 2 a 1, no jogo de volta das quartas de final. Os gols alvinegros foram marcados por Luciano, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Júlio César, aos 45 também da etapa inicial. Os donos da casa diminuíram aos 51 minutos do segundo tempo. O adversário na semifinal será o Vasco, que eliminou o Avaí. O Galinho está invicto há nove partidas, com oito vitórias e um empate, entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
No jogo de ida entre Atlético e Goiás, disputado no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, houve empate sem gols. No decorrer da partida, entraram Hiago Santos, Denilson, Vinícius Nogueira, Luís Eduardo e Matheus Campos.
O Atlético-MG foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na final.

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