Sub-20 do Galo supera o Goiás e está na semifinal da Copa do Brasil

O sub-20 do Atlético-MG segue firme na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20. No Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, o Atlético avançou para a semifinal da competição ao vencer o Goiás por 2 a 1, no jogo de volta das quartas de final. Os gols alvinegros foram marcados por Luciano, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Júlio César, aos 45 também da etapa inicial. Os donos da casa diminuíram aos 51 minutos do segundo tempo. O adversário na semifinal será o Vasco, que eliminou o Avaí. O Galinho está invicto há nove partidas, com oito vitórias e um empate, entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.