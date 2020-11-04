Sub-20 do Galo goleia o Vitória-BA e consolida o 3º lugar no Brasileiro

A equipe sub-20 do Atlético-MG manteve a sequência de resultados positivos ao golear o Vitória por 5 a 1, na tarde desta quarta-feira, 4 de novembro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida foi realizada no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Wesley abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio pela direita do ataque atleticano, e Guilherme Santos ampliou ainda na etapa inicial, aos 48, em cobrança de pênalti. No segundo tempo, Echaporã marcou aos quatro minutos, em arremate da entrada da área, e o Vitória diminuiu dois minutos mais tarde, com Samuel. Aos 27, Giovani passou por três adversários na grande área pela direita e chutou forte para fazer o quarto gol do Galinho. Guilherme Santos marcou o quinto gol alvinegro aos 37 minutos, dando números finais ao jogo. Classificação - Com o triunfo sobre o time baiano, o Galinho chegou a cinco vitórias consecutivas (três pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil) e subiu para o 3º lugar na tabela de classificação, com 19 pontos, dentro da zona de classificação às quartas de final. O Vitória caiu para a oitava colocação, com 13 pontos, sendo o último time na zona de classificação à fase de mata-mata. No segundo tempo, entraram Matheus Alisson, Luciano, Luís Eduardo, Carlos Daniel, Denilson e Vinícius Nogueira.