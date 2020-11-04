Sub-20 do Galo goleia o Vitória-BA e consolida o 3º lugar no Brasileiro

A equipe sub-20 do Atlético-MG manteve a sequência de resultados positivos ao golear o Vitória por 5 a 1, na tarde desta quarta-feira, 4 de novembro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida foi realizada no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Wesley abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio pela direita do ataque atleticano, e Guilherme Santos ampliou ainda na etapa inicial, aos 48, em cobrança de pênalti. No segundo tempo, Echaporã marcou aos quatro minutos, em arremate da entrada da área, e o Vitória diminuiu dois minutos mais tarde, com Samuel. Aos 27, Giovani passou por três adversários na grande área pela direita e chutou forte para fazer o quarto gol do Galinho. Guilherme Santos marcou o quinto gol alvinegro aos 37 minutos, dando números finais ao jogo. Classificação - Com o triunfo sobre o time baiano, o Galinho chegou a cinco vitórias consecutivas (três pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil) e subiu para o 3º lugar na tabela de classificação, com 19 pontos, dentro da zona de classificação às quartas de final. O Vitória caiu para a oitava colocação, com 13 pontos, sendo o último time na zona de classificação à fase de mata-mata. No segundo tempo, entraram Matheus Alisson, Luciano, Luís Eduardo, Carlos Daniel, Denilson e Vinícius Nogueira.
Próximo jogo - Na próxima rodada, o adversário será o Palmeiras, às 16h de domingo (8), no Allianz Parque, em São Paulo.
Artilharia - O atacante Guilherme Santos é o artilheiro isolado da competição, com sete gols marcados.
Fórmula de disputa - Os 20 clubes participantes da competição formam dois grupos e as equipes se enfrentam dentro da chave, em turno único. Classificam-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados de cada grupo.
Confira a tabela do Galinho: 1ª rodada – 23/09 - Botafogo 3 x 3 Atlético-MG – CEFAT 2ª rodada – 27/09 - Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova 3ª rodada – 01/10 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Nivaldo Pereira 4ª rodada – 04/10 - Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova 5ª rodada – 10/10 - Sport 0 x 1 Atlético-MG– Arena Pernambuco 6ª rodada – 15/10 - Atlético-MG 4 x 1 Grêmio – SESC Venda Nova 7ª rodada – 18/10 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético-MG – CT do Caju 8ª rodada – 25/10 – 20h30 - Atlético-MG 2 x 0 Chapecoense – SESC Venda Nova 9ª rodada – 3110 – América-MG 0 x 1 Atlético-MG – SESC Venda Nova 10ª rodada – 04/11 – Atlético-MG 5 x 1 Vitória – SESC Venda Nova 11ª rodada – 08/11 - 16h - Palmeiras x Atlético-MG - Allianz Parque 12ª rodada – 14/11 - 17h - Atlético-MG x Santos - SESC Venda Nova 13ª rodada – 21/11 - 15h - Bahia x Atlético-MG - Centro Esportivo Praia do Forte 14ª rodada – 26/11 - 19h - Atlético-MG x Flamengo - SESC Venda Nova 15ª rodada – 30/11 - 15h - Atlético-MG x Goiás - SESC Venda Nova 16ª rodada – 03/12 - 15h - Internacional x Atlético-MG - Morada dos Quero-Queros 17ª rodada – 07/12 - 15h30 - Atlético-MG x Fluminense - SESC Venda Nova 18ª rodada – 13/12 - 15h30 - São Paulo x Atlético-MG - CT de Cotia 19ª rodada – 20/12 - 15h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - SESC Venda Nova