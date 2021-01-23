Sub-20 do Galo decide o Brasileiro da categoria com o Athletico-PR neste domingo, em Curitiba

Em busca do título inédito do Campeonato Brasileiro sub-20, o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR às 20h deste domingo, 24 de janeiro, na finalíssima da competição. A partida será realizada no CAT do Caju, em Curitiba, com transmissão do Sportv 2, Band e CBF TV.
VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRO O Galinho venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Os gols foram de Júlio César e Iago Campos.
O Alvinegro precisa de um empate para levantar a taça. Uma vitória da equipe paranaense por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.