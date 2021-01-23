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Sub-20 do Galo decide o Brasileiro da categoria com o Athletico-PR neste domingo, em Curitiba

O Galinho venceu o jogo de ida por 2 a 1 e precisa de um empate para conseguir a inédita conquista do torneio de base...
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Publicado em 

23 jan 2021 às 19:57

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 19:57

Crédito: O time mineiro precisa de um empate para conseguir o inédito título na base-(Fotos: Bruno Cantini / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro
Em busca do título inédito do Campeonato Brasileiro sub-20, o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR às 20h deste domingo, 24 de janeiro, na finalíssima da competição. A partida será realizada no CAT do Caju, em Curitiba, com transmissão do Sportv 2, Band e CBF TV.
VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRO O Galinho venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Os gols foram de Júlio César e Iago Campos.
O Alvinegro precisa de um empate para levantar a taça. Uma vitória da equipe paranaense por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

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