Sub-20 do Galo decide o Brasileiro da categoria com o Athletico-PR neste domingo, em Curitiba

Crédito: O time mineiro precisa de um empate para conseguir o inédito título na base-(Fotos: Bruno Cantini / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro

Em busca do título inédito do Campeonato Brasileiro sub-20, o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR às 20h deste domingo, 24 de janeiro, na finalíssima da competição. A partida será realizada no CAT do Caju, em Curitiba, com transmissão do Sportv 2, Band e CBF TV.

VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRO O Galinho venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Os gols foram de Júlio César e Iago Campos.