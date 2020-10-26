Sub-20 do Atlético-Mg vence a Chape e entra no G8 do Brasileiro

Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético-MG venceu a Chapecoense por 2 a 0, na noite do domingo, 25 de outubro, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Guilherme Santos marcou os dois gols do Atlético, que chegou a 13 pontos e subiu para o 6º lugar na tabela, entrando na zona de classificação às quartas de final. A Chape ocupa a 19ª colocação, com sete pontos na competição de base. Na quarta-feira, 28, o time alvinegro volta ao Sesc Venda Nova para enfrentar o Bragantino-PA, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Galinho venceu o primeiro jogo por 4 a 2 e está em vantagem na busca pela classificação. Matheus Alisson, Pedro Henrique, Denilson, Vinícius Nogueira e Carlos Daniel entraram no decorrer da partida. Fórmula de disputa do Brasileirão sub-20 - Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único e os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final, que terão jogos de ida e volta. A decisão está marcada para o dia 23 de janeiro (sábado) de 2021.