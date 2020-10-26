Sub-20 do Atlético-Mg vence a Chape e entra no G8 do Brasileiro

Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético-MG venceu a Chapecoense por 2 a 0, na noite do domingo, 25 de outubro, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Guilherme Santos marcou os dois gols do Atlético, que chegou a 13 pontos e subiu para o 6º lugar na tabela, entrando na zona de classificação às quartas de final. A Chape ocupa a 19ª colocação, com sete pontos na competição de base. Na quarta-feira, 28, o time alvinegro volta ao Sesc Venda Nova para enfrentar o Bragantino-PA, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Galinho venceu o primeiro jogo por 4 a 2 e está em vantagem na busca pela classificação. Matheus Alisson, Pedro Henrique, Denilson, Vinícius Nogueira e Carlos Daniel entraram no decorrer da partida. Fórmula de disputa do Brasileirão sub-20 - Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único e os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final, que terão jogos de ida e volta. A decisão está marcada para o dia 23 de janeiro (sábado) de 2021.
Confira a tabela do Galinho no Brasleiro sub-20: 1ª rodada – 23/09 - Botafogo 3 x 3 Atlético-MG– CEFAT 2ª rodada – 27/09 - Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova 3ª rodada – 01/10 - Vasco 1 x 1 Atlético – Nivaldo Pereira 4ª rodada – 04/10 - Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova 5ª rodada – 10/10 - Sport 0 x 1 Atlético-MG – Arena Pernambuco 6ª rodada – 15/10 - Atlético-MG 4 x 1 Grêmio – SESC Venda Nova 7ª rodada – 18/10 - Athletico-PR 2 x 0Atlético-MG – CT do Caju 8ª rodada – 25/10 - Atlético-MG 2 x 0 Chapecoense – SESC Venda Nova 9ª rodada – 31/10 – 15h - América-MG x Atlético-MG – SESC Venda Nova 10ª rodada – 04/11 – 15h - Atlético-MG x Vitória – SESC Venda Nova 11ª rodada – Palmeiras x Atlético-MG 12ª rodada – Atlético-MG x Santos 13ª rodada – Bahia x Atlético 14ª rodada – Atlético-MG x Flamengo 15ª rodada – Atlético x Goiás 16ª rodada – Internacional x Atlético-MG 17ª rodada – Atlético-MG x Fluminense 18ª rodada – São Paulo x Atlético-MG 19ª rodada – Atlético-MG x Cruzeiro