Sub-20: de virada, São Paulo goleia o Audax na estreia do Campeonato Paulista

O sub-20 do São Paulo segue em grande fase na temporada. Nesta quarta-feira (04), a equipe levou um susto, mas virou a partida e goleou o Audax por 4 a 1, em Cotia, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor começou melhor o jogo e teve grandes chances de marcar, com Denzel, Samuel e Antonio. No entanto, quem marcou primeiro foi o Audax, aos 34 minutos, com um belo gol de Julio César. Mesmo com a desvantagem, o São Paulo continuou em cima, mas não conseguiu igualar na primeira etapa.
No segundo tempo, tudo mudou. Aos 11, Caio cruzou rasteiro e Luizinho mandou para as redes, empatando o jogo. Inspirado, o Tricolor continuou no ataque e aos 18, após bela jogada, Anilson recebeu de Caio e cruzou rasteiro, a zaga tentou cortar e fez gol contra.
Aos 27, mais uma vez Caio apareceu com destaque. Luizinho retribuiu o passe do primeiro gol e mandou nos pés de Caio, para o atacante marcar o terceiro gol são-paulino e garantir a vitória. Aos 33, a vitória de virada virou goleada. O goleiro rebateu chute de fora da área, Luizinho pegou o rebote e passou para Denzel marcar mais um e sacramentar o resultado positivo.
No Paulista, o São Paulo volta a campo na quinta-feira da semana que vem (12), às 15h, contra o SC Brasil, em Embu das Artes. Mas no sábado, o Tricolor recebe o Cruzeiro, às 16h, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro.