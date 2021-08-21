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futebol

Sub-20: CBF divulga datas e horários de quatro jogos do São Paulo no Brasileiro

Líder da competição, com 26 pontos somados em 11 partidas, Tricolor conheceu datas e horários das partidas contra Grêmio, Ceará, Flamengo e Botafogo...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 11:30
Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net
O São Paulo conheceu datas e horários de mais quatro rodadas do Campeonato Brasileiro sub-20, competição em que é o líder, com 26 pontos em 11 rodadas disputadas. Os detalhes das partidas contra Grêmio, Ceará, Flamengo e Botafogo, válidas a partir da 13ª rodada, foram divulgadas pela CBF. Depois de enfrentar o Palmeiras, na segunda-feira, em Cotia, o Tricolor pega o Grêmio, em Eldorado do Sul, no próximo domingo (29), às 16h. A próxima partida será no dia cinco de setembro, contra o Ceará, em Cotia, novamente às 16h. Para fechar, mais dois jogos com clubes cariocas. Primeiro é o Flamengo, fora de casa, mas sem local definido. O jogo acontecerá dia 13 de setembro, às 16h15. Para encerrar a sequência, o São Paulo joga diante do Botafogo, no dia 20 de setembro, às 16h15, em Cotia.
Próximos jogos do Tricolor no Brasileiro Sub-20:12ª rodada: 23/08, às 16h15 - São Paulo x Palmeiras, em Cotia13ª rodada: 29/08, às 16h – Grêmio x São Paulo, em Eldorado do Sul (RS)14ª rodada: 05/09, às 16h – São Paulo x Ceará, em Cotia15ª rodada: 13/09, às 16h15 – Flamengo x São Paulo, a definir16ª rodada: 20/09, às 16h15 – São Paulo x Botafogo, em Cotia

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