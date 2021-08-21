Sub-20: CBF divulga datas e horários de quatro jogos do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo conheceu datas e horários de mais quatro rodadas do Campeonato Brasileiro sub-20, competição em que é o líder, com 26 pontos em 11 rodadas disputadas. Os detalhes das partidas contra Grêmio, Ceará, Flamengo e Botafogo, válidas a partir da 13ª rodada, foram divulgadas pela CBF. Depois de enfrentar o Palmeiras, na segunda-feira, em Cotia, o Tricolor pega o Grêmio, em Eldorado do Sul, no próximo domingo (29), às 16h. A próxima partida será no dia cinco de setembro, contra o Ceará, em Cotia, novamente às 16h. Para fechar, mais dois jogos com clubes cariocas. Primeiro é o Flamengo, fora de casa, mas sem local definido. O jogo acontecerá dia 13 de setembro, às 16h15. Para encerrar a sequência, o São Paulo joga diante do Botafogo, no dia 20 de setembro, às 16h15, em Cotia.