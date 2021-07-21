Sub-20: Alex explica São Paulo com três zagueiros: 'Se o Crespo precisar, eles estarão preparados'

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

O São Paulo surpreendeu na escalação para enfrentar o Vasco, quando venceu a equipe carioca por 1 a 0. O técnico Alex abriu mão do esquema 4-3-3 e apostou em um time no 3-4-3, espelhando o sistema da equipe profissional comandada por Hernán Crespo. A escalação de Beraldo, Thiagão e Luizão na defesa serviu para ganhar uma variação tática, mas também para facilitar a transição dos atletas do time sub-20 para o principal.

- É uma maneira deles entenderem mais rápido como o time principal joga. Se o Crespo quiser alguém daqui (do time Sub-20), pode utilizar e eles chegarão mais preparados. A ideia de três zagueiros com os laterais sendo mais alas é um aprendizado para eles irem pegando mais as novas ideias - explicou Alex.

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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o RacingAlex também comentou sobre a vitória diante do Vasco, que manteve o Tricolor na liderança do Brasileiro sub-20 e invicto, com cinco vitórias e um empate.

- Se encaixou dentro do que eu imaginava. Queríamos ganhar espaço contra o Vasco e isso aconteceu algumas vezes. Sempre digo para os atletas que o jogo é feito pelo jogador. Se ele tem coragem para fazer, ele faz. A molecada está interpretando de uma maneira legal tudo que pedimos - finalizou.