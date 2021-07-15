Sub-20: Alex destaca superação e empenho do São Paulo em Majestoso

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo empatou o clássico contra o Corinthians por 1 a 1, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. O técnico da equipe , Alex, elogiou a postura da equipe, que perdeu um jogador aos 34 minutos do primeiro tempo e teve que se desdobrar em busca do resultado.

Talles renovou com o São Paulo: veja até quando vão os contratos dos jovens do elenco tricolor

- Saio do jogo com uma sensação boa, acredito que o time se apresentou bem. Mesmo com um homem a menos, a gente dominou as ações do jogo. O resultado não era aquele que a gente imaginava, mas saímos satisfeitos com o desempenho do time - afirmou Alex ao site oficial do São Paulo.

VEJA E SIMULE A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO O empate fez o São Paulo perder os 100% de aproveitamento na competição, mas seguir invicto e entre os primeiros colocados do Brasileirão. O Tricolor ocupa a quarta posição com 13 pontos, a mesma pontuação dos líderes. Ainda com 14 rodadas a serem disputadas, Alex destaca que a meta é conseguir a classificação ao mata-mata o quanto antes.

- Clássico mexe com todo mundo, o desempenho foi satisfatório e a gente segue o processo em busca dos melhores resultados porque se classificam oito à próxima fase. Vamos passo a passo para tentar conquistar essa classificação o quanto antes, mas eles estão de parabéns porque correr 60 minutos com um a menos não é pouca coisa - completou.