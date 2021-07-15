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futebol

Sub-20: Alex destaca superação e empenho do São Paulo em Majestoso

Treinador da equipe de base elogiou a partida do Tricolor no empate contra o Corinthians, por 1 a 1, em Cotia. Clube do Morumbi jogou com um a menos em boa parte do jogo...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 13:22
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo empatou o clássico contra o Corinthians por 1 a 1, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. O técnico da equipe , Alex, elogiou a postura da equipe, que perdeu um jogador aos 34 minutos do primeiro tempo e teve que se desdobrar em busca do resultado.
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- Saio do jogo com uma sensação boa, acredito que o time se apresentou bem. Mesmo com um homem a menos, a gente dominou as ações do jogo. O resultado não era aquele que a gente imaginava, mas saímos satisfeitos com o desempenho do time - afirmou Alex ao site oficial do São Paulo.
VEJA E SIMULE A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO O empate fez o São Paulo perder os 100% de aproveitamento na competição, mas seguir invicto e entre os primeiros colocados do Brasileirão. O Tricolor ocupa a quarta posição com 13 pontos, a mesma pontuação dos líderes. Ainda com 14 rodadas a serem disputadas, Alex destaca que a meta é conseguir a classificação ao mata-mata o quanto antes.
- Clássico mexe com todo mundo, o desempenho foi satisfatório e a gente segue o processo em busca dos melhores resultados porque se classificam oito à próxima fase. Vamos passo a passo para tentar conquistar essa classificação o quanto antes, mas eles estão de parabéns porque correr 60 minutos com um a menos não é pouca coisa - completou.
O próximo desafio do São Paulo acontece neste domingo (18), fora de casa. A equipe vai a Nova Iguaçu (RJ) enfrentar o Vasco, às 10h.

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