Sub-20: Alex aposta na observação em primeiro treino no São Paulo

Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

Esta quinta-feira (08) foi de novidades no CT de Cotia, que serve de instalações para as categorias de base do São Paulo. Foi o primeiro treino do novo técnico Alex, apresentado na última terça-feira.

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Em um dos gramados do CFA Laudo Natel, o ex-jogador estreou na nova função apostando mais na observação dos atletas, enquanto seu auxiliar, PC de Oliveira, ditou o ritmo da atividade. O ex-jogador aproveitou para analisar o elenco que tem em mãos.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Hoje, minha participação foi mais de observação e anotação, para entender o que temos antes mesmo de pensar em time, tática e coisas de jogo - disse Alex, em entrevista ao site oficial do Tricolor.

O novo treinador deve estrear na função somente em 27 de junho, data prevista para o começo do Brasileirão sub-20. Alex analisou o longo período de treinamentos, cerca de dois meses e meio. No entanto, para ele, tanta espera tem um lado positivo e outro negativo. - É muito bom, porque a gente tem tempo para conhecer os atletas e colocar a nossa filosofia de jogo, mas tem a ansiedade, que é ainda maior em garotos nessa idade. Para controlar isso, precisamos usar da criatividade para dar atividade para eles - finalizou.