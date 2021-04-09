Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-20: Alex aposta na observação em primeiro treino no São Paulo

Ao lado do auxiliar PC de Oliveira, novo treinador comandou a primeira atividade em Cotia. Ex-meia optou por observar e analisar o elenco que tem em mãos 
...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 23:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 23:02
Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
Esta quinta-feira (08) foi de novidades no CT de Cotia, que serve de instalações para as categorias de base do São Paulo. Foi o primeiro treino do novo técnico Alex, apresentado na última terça-feira.
>> Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo
Em um dos gramados do CFA Laudo Natel, o ex-jogador estreou na nova função apostando mais na observação dos atletas, enquanto seu auxiliar, PC de Oliveira, ditou o ritmo da atividade. O ex-jogador aproveitou para analisar o elenco que tem em mãos.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Hoje, minha participação foi mais de observação e anotação, para entender o que temos antes mesmo de pensar em time, tática e coisas de jogo - disse Alex, em entrevista ao site oficial do Tricolor.
O novo treinador deve estrear na função somente em 27 de junho, data prevista para o começo do Brasileirão sub-20. Alex analisou o longo período de treinamentos, cerca de dois meses e meio. No entanto, para ele, tanta espera tem um lado positivo e outro negativo. - É muito bom, porque a gente tem tempo para conhecer os atletas e colocar a nossa filosofia de jogo, mas tem a ansiedade, que é ainda maior em garotos nessa idade. Para controlar isso, precisamos usar da criatividade para dar atividade para eles - finalizou.
Para se adaptar ainda mais rápido ao clube, Alex vai morar nas instalações do São Paulo em Cotia por cerca de dois meses.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados