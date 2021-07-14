Sub-18: São Paulo vence e fica perto de classificação no Brasileiro feminino

Crédito: Adriano Fontes/CBF

O São Paulo está cada vez mais perto da classificação no Brasileiro Feminino sub-18. Nesta quarta-feira (14), a equipe venceu o Iranduba por 3 a 0, com gols de Giovaninha, Duda Rodrigues e Isa. O resultado manteve o Tricolor na liderança do Grupo C, com 12 pontos.

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Apesar de dominar a primeira etapa, o primeiro gol do São Paulo saiu pouco antes do intervalo. Aos 39 minutos, Giovaninha avançou pelo lado direito do campo, driblou duas jogadoras e acertou um lindo chute de longa distância para abrir o placar.

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! Para começar o segundo tempo, Duda Rodrigues entrou no lugar de Duda e a camisa oito foi a responsável por ampliar o marcador. Com 13 minutos de bola rolando, Gica deu um passe para Duda Rodrigues e a atacante acertou um chute cruzado no ângulo para fazer mais um gol são-paulino.

Antes do apito final, ainda deu tempo de a atacante Isa deixar o dela e voltar a empatar na artilharia com Giovaninha, com 4 gols marcados cada.